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За 20 років до симптомів: виявлені ознаки хвороби Паркінсона

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Вчені виявили ранні ознаки хвороби Паркінсона, які проявляються ще за 15-20 років до появи перших симптомів захворювання.

За словами дослідників з Королівського коледжу Лондона, їхня знахідка може допомогти в розробці нових методів боротьби з хворобою, але для цього знадобляться додаткові дослідження, передає BBC.

Хвороба Паркінсона це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, властиве людям похилого віку. Серед основних симптомів тремор і сповільненість рухів, також захворювання може викликати депресивний стан, проблеми зі сном і пам'яттю.

Вважається, що хвороба безпосередньо пов'язана з недостатнім виробленням дофаміну – його рівень у мозку хворих істотно менший, ніж у здорових людей.

Ілюстрація

Ілюстрація

Depositphotos

Однак дослідники прийшли до висновку, що першими сигналами хвороби можуть бути зміни в вироблені не дофаміну, а серотоніну.

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Хвороба Паркінсона: лікар назвала групи ризику

Вчені вивчили знімки мозку 14 осіб – всі вони мають мутації в послідовності білка альфа-синуклеїну, а це різко підвищує ризик захворювання на хворобу Паркінсона.

У половини цієї групи хвороба Паркінсона вже діагностована, у інших – жодні симптоми ще не виявлялися. Це робить їх ідеальними кандидатами для проведення дослідження розвитку хвороби.

За 20 років до симптомів: виявлені ознаки хвороби Паркінсона

Вчені порівняли знімки мозку кожного з пацієнтів зі знімками мозку 65 інших хворих, а також 25 повністю здорових добровольців, які погодилися взяти участь у дослідженні.

З'ясувалося, що сигналом розвитку хвороби Паркінсона є порушення в роботі серотонінової системи, яка, зокрема, відповідає за настрій, апетит, мислення і рух.

"Наші результати показують, що раннє виявлення змін у серотоніновій системі може відкрити двері для розробки нових методів лікування, які дозволять сповільнити і в кінцевому підсумку запобігти розвитку хвороби Паркінсона", – говорить один із авторів дослідження професор Маріос Політіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хворобу Паркінсона навчилися діагностувати за 30 секунд.

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