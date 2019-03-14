З рота йде кров: в Україні зафіксували страшну інфекцію, від якої немає ліків

На Сумщині зафіксували рідкісну інфекцію туляремію, від якої немає ліків і вакцин в Україні.

Про це повідомляється на сайті Сумського обласного лабораторного центру. Лабораторні дослідження підтвердили наявність цієї інфекції у гризунів, кліщів і в навколишньому середовищі.

Повідомляється, що вакцини проти туляремії раніше закуповувалися в Росії.

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Туляремія – гостра інфекційна хвороба тварин і людини, що вражає лімфатичну систему, шкіру і селезінку. Збудник туляремії — туляремійная паличка. Основне джерело інфекції для людини — гризуни (ондатри, щурі, миші, ховрахи, зайці). Досить часто заражаються мисливці, фермери, заготівельники хутра, м'ясники — після контакту з зараженими тваринами, при обробці туш.

"Збудник туляремії характеризується високою стійкістю до впливу навколишнього середовища, особливо при низькій температурі і високій вологості. В зерні, соломі при температурі нижче 00С бактерії залишаються життєздатними до 6 місяців, а при температурі 20-300С — до 20 днів. У замороженому м'ясі збудник може зберігатися до 3-х місяців, тривалий час зберігається в охолодженому молоці, вершках", — додали в СЕС.

Хвороба починається гостро з раптового підйому температури до 38,5-40 ° С. З'являється різкий головний біль, запаморочення, болі в м'язах ніг, спини і поперекової області, втрата апетиту. У важких випадках може бути блювота, носові кровотечі. На слизовій оболонці порожнини рота з'являються крововиливи.

Туляремія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні зафіксовано чотири випадки зараження рідкісним видом паразитів, довжина яких склала від 10 до 17 см.

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