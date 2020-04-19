Якими препаратами в Україні лікують коронавірус: озвучений список

В Україні для лікування коронавірусу використовують низку препаратів, які в світі показали позитивний ефект.

Список ліків назвала в інтерв'ю "Апострофу" лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук, асистентка кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету Оксана Чемич.

"Ми використовуємо препарати, які в світі показали позитивний ефект, сприяли тому, щоб зупинити розмноження (реплікацію) вірусу. Це гидроксихлорохин, хлорохін, делагіл. При важких випадках додаємо фавіпіравір (відомий також як T-705 або Авіган). Друга група препаратів – лопінавір/ретінавір, які відомі під назвами Алувіа або Калетра і використовуються для хворих з ВІЛ, допомагають зменшити вірусне навантаження також при COVID-19. Можна використовувати в поєднанні озельтамівіром", – розповіла Чемич.

Якими препаратами в Україні лікують коронавірус

Також лікарка-інфікціоністка повідомила, що для зменшення кількості запальних медіаторів імунної системи, використовується препарат Актемра, діюча речовина – тоцілізумаб.

"Препарати ми використовуємо разом з антибіотиками, оскільки не можемо виключити приєднання бактеріальної флори до вірусного запалення. Це може бути азитроміцин або інші антибіотики широкого спектра дії. На жаль, області забезпечені далеко не всім з перерахованих препаратів на даний момент", – резюмувала Оксана Чемич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна вирішила закупити ліки від коронавируса, які мали успіх у США.