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/Хвороби і лікування

Як знизити тиск без ліків: медики дали пораду

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Для ефективного зниження кров'яного тиску людині необхідно щодня по 30 хвилин виконувати аеробні вправи.

Про це пише Medicalxpress, посилаючись на медиків. При цьому найбільш ефективними будуть навантаження, пов'язані з їздою на велосипеді, плаванням і ходьбою.

За словами фахівців, надалі час занять спортом потрібно збільшити до години. Також експерти радять два рази на тиждень відводити на силові тренування.

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"Вони повинні бути націлені на всі основні групи м'язів. Розраховуйте на вагу, яка дозволить вам виконати два-три підходи по 10-12 повторень у кожному. Для силового тренування можуть бути використані як вільна вага, так і тренажери. Ефективні і віджимання з використанням власної ваги", – уточнили медики.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий несподіваний спосіб боротьби з гіпертонією.

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гіпертонія
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