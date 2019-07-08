Як знизити тиск без ліків: медики дали пораду

Для ефективного зниження кров'яного тиску людині необхідно щодня по 30 хвилин виконувати аеробні вправи.

Про це пише Medicalxpress, посилаючись на медиків. При цьому найбільш ефективними будуть навантаження, пов'язані з їздою на велосипеді, плаванням і ходьбою.

За словами фахівців, надалі час занять спортом потрібно збільшити до години. Також експерти радять два рази на тиждень відводити на силові тренування.

"Вони повинні бути націлені на всі основні групи м'язів. Розраховуйте на вагу, яка дозволить вам виконати два-три підходи по 10-12 повторень у кожному. Для силового тренування можуть бути використані як вільна вага, так і тренажери. Ефективні і віджимання з використанням власної ваги", – уточнили медики.

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