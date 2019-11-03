Як знизити ризик інсульту: лікар дав поради українцям

Підвищений артеріальний тиск, зайва вага і надмірне вживання алкоголю збільшують ризик інсульту.

Як розпізнати перші симптоми небезпечного захворювання і що робити, щоб уберегтися від інсульту, розповів в ефірі ObozTV лікар-невролог Олексій Пелипейченко.

Невролог перерахував профілактичні заходи, які дозволять уникнути інсульту: "По-перше, це зниження ваги, це невживання спиртних напоїв у великій кількості, це припинення куріння, фізична активність щодня 30-40 хвилин, хороший сон, грамотне харчування – раціонально збалансоване вживання жирів, білків і вуглеводів. Акцент робиться на рибу, овочі і фрукти".

"Надмірна вага, її ще називають метаболічний синдром – це порушення обміну речовин, підвищення рівня цукру, рівня холестерину, підвищення тиску в комбінації зі збільшенням ваги. Це повільний вбивця, який поступово призводить до артеріальної гіпертензії, підвищення артеріального тиску і порушення мозкового кровообігу", – додав лікар.

За словами лікаря, є три основні ознаки захворювання: "Мова, обличя і рука – ці три провідних симптоми самі за себе говорять про початок інсульту".

"Коли людина скаржиться, що у неї болить голова, підвищений тиск, якось незрозуміло поводиться, треба перевірити її мову – вимовити прізвище-ім'я-по батькові, сказати, який сьогодні день, число, дата. Якщо мова буде порушена, вона буде скандована. Людина може забувати деякі слова, мова може тягнутися", – розповів він.

"Друге – це обличчя. По обличчю може бути асиметрія, перекіс. Є такий термін медичний – слабкість щічного м'яза. І третє – це рука. Взяти обидві руки, потиснути їх, і тоді ми побачимо зниження м'язової сили в руці", – пояснив фахівець .

За словами Пелипейченка, при виявленні таких симптомів "треба терміново викликати швидку допомогу і наполегливо сказати лікарям, що людину треба класти в лікарню". До приїзду лікарів треба заспокоїти людину, покласти на ліжко і забезпечити доступ свіжого повітря.

"Ці симптоми можуть зникнути протягом півгодини-години, а швидка ще не приїхала. Тому треба, щоб протягом 10-20 хвилин людина вже була в лікарні або медична допомога була надана безпосередньо у цього пацієнта", – підкреслив він.

aif.ua

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