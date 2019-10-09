Як врятуватися від застуд: лікар дала дієву пораду

У боротьбі з сезонними гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) потрібно використовувати цинк.

Про це розповіла лікар-терапевт, дієтолог Тетяна Фіалкова на сторінці в Instagram.

"Цинк зменшує здатність вірусів до зростання і розмноження в горлі і верхніх дихальних шляхах", - написала вона.

Фіалкова зазначила, що ефективність препарату залежить від форми цинку, найефективніші форми: глюконат цинку і ацетат, краще використовувати препарати цинку у вигляді пастилок.

Застуда 24 канал

Також вона уточнила, як приймати цинк при застуді: найкраще використовувати пастилки для розсмоктування, розділивши прийом на кілька раз в день.

Для цинку граничні дозування такі:

діти 1-3 роки: 7 мг

діти 4-8 років: 12 мг

діти 9-13 років: 23 мг

підлітки 14-18 років: 34 мг

дорослі 19 років і старше: 40 мг

вагітні та жінки: 40 мг.

За її словами, тривале використання цинку в більш високих дозах може бути токсичним, знижує рівень "хорошого" холестерину, викликає важкий дефіцит міді, порушує імунітет, анемію і ін. побічні ефекти.

"Пастілки для розсмоктування потрібно приймати на початку застуди з появою перших симптомів, в першу добу. Тривалість прийому до 3-х днів. Вони помітно зменшують біль в горлі, і знімають запалення в слизових", - підсумувала лікар.

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