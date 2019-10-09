Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Як врятуватися від застуд: лікар дала дієву пораду

1.2т Читати матеріал російською

У боротьбі з сезонними гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) потрібно використовувати цинк.

Про це розповіла лікар-терапевт, дієтолог Тетяна Фіалкова на сторінці в Instagram.

"Цинк зменшує здатність вірусів до зростання і розмноження в горлі і верхніх дихальних шляхах", - написала вона.

Фіалкова зазначила, що ефективність препарату залежить від форми цинку, найефективніші форми: глюконат цинку і ацетат, краще використовувати препарати цинку у вигляді пастилок.

Застуда

Застуда

24 канал

Також вона уточнила, як приймати цинк при застуді: найкраще використовувати пастилки для розсмоктування, розділивши прийом на кілька раз в день.

Для цинку граничні дозування такі:

  • діти 1-3 роки: 7 мг

  • діти 4-8 років: 12 мг

  • діти 9-13 років: 23 мг

  • підлітки 14-18 років: 34 мг

  • дорослі 19 років і старше: 40 мг

  • вагітні та жінки: 40 мг.

За її словами, тривале використання цинку в більш високих дозах може бути токсичним, знижує рівень "хорошого" холестерину, викликає важкий дефіцит міді, порушує імунітет, анемію і ін. побічні ефекти.

Новини
Як вберегтися у сезон застуд: Комаровський назвав 10 правил

"Пастілки для розсмоктування потрібно приймати на початку застуди з появою перших симптомів, в першу добу. Тривалість прийому до 3-х днів. Вони помітно зменшують біль в горлі, і знімають запалення в слизових", - підсумувала лікар.

Як писав OBOZREVATEL, в епідемсезоні українців чекає грип А/H3N2 (Сінгапур) і грип групи В, а також активація кору і дифтерії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Тетяна Фіалкова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини