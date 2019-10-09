Як врятуватися від застуд: лікар дала дієву пораду

У боротьбі з сезонними гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) потрібно використовувати цинк.
Про це розповіла лікар-терапевт, дієтолог Тетяна Фіалкова на сторінці в Instagram.
"Цинк зменшує здатність вірусів до зростання і розмноження в горлі і верхніх дихальних шляхах", - написала вона.
Фіалкова зазначила, що ефективність препарату залежить від форми цинку, найефективніші форми: глюконат цинку і ацетат, краще використовувати препарати цинку у вигляді пастилок.
Застуда
24 канал
Також вона уточнила, як приймати цинк при застуді: найкраще використовувати пастилки для розсмоктування, розділивши прийом на кілька раз в день.
Для цинку граничні дозування такі:
діти 1-3 роки: 7 мг
діти 4-8 років: 12 мг
діти 9-13 років: 23 мг
підлітки 14-18 років: 34 мг
дорослі 19 років і старше: 40 мг
вагітні та жінки: 40 мг.
За її словами, тривале використання цинку в більш високих дозах може бути токсичним, знижує рівень "хорошого" холестерину, викликає важкий дефіцит міді, порушує імунітет, анемію і ін. побічні ефекти.
"Пастілки для розсмоктування потрібно приймати на початку застуди з появою перших симптомів, в першу добу. Тривалість прийому до 3-х днів. Вони помітно зменшують біль в горлі, і знімають запалення в слизових", - підсумувала лікар.
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