Як визначити діабет на ранніх стадіях: лікарка назвала приховані ознаки

На цукровий діабет в Україні хворіють 1 млн 300 тисяч осіб. Його діагностика ускладнюється тим, що від появи перших патологічних змін до розвитку хвороби може пройти 5-10 років.

Про те, як визначити прихований діабет або свою схильність до цього захворювання і вчасно запобігти йому, розповіла лікарка-ендокринолог Світлана Свічкар в ефірі ObozTV.

Хто в групі ризику

В першу чергу потрібно регулярно обстежуватися тим, хто потрапляє до групи ризику.

Свічкар перерахувала основні фактори ризику розвитку цукрового діабету 2 типу:

вік старше 40 років;

індекс маси тіла більше 25;

гіпертонічна хвороба (підвищений артеріальний тиск);

малорухливий спосіб життя;

спадкова схильність (якщо на цукровий діабет хворіють родичі першої лінії – мама, батько, бабуся, дідусь);

гестаційний діабет при виношуванні вагітності;

виношування і народження дитини вагою понад 4 кг (в групу ризику потрапляє як мати, так і дитина).

"Якщо людина знає, що відноситься до групи ризику, то він може пройти просте обстеження, змінити свій спосіб життя і взагалі не захворіти на цукровий діабет", – уточнила лікарка.

Як обстежитися на діабет

За словами ендокринолога, загальний аналіз крові далеко не завжди може виявити захворювання, особливо на ранніх стадіях.

Тому вона порекомендувала робити аналіз на глікозильований гемоглобін, який показує середній рівень цукру в крові за останні 3 місяці.

"Тут дуже важливо знати один момент, про який мало хто говорить. У показниках лабораторії діапазон норми по глікірованний гемоглобіну – 5,9. Але якщо у вас 5,6-5,7 – це означає, що вже запустився процес, який може привести до цукрового діабету. Це ще не діабет, але може бути захворювання, яке відноситься до категорії предіабетних. Або навіть прихований діабет ", – підкреслила Свічкар.

Лікарка додала, що аналіз на глікозильований гемоглобін в Україні зараз коштує близько 150-200 гривень, а діабетикам його проводять безкоштовно з метою контролю.

Якщо цей аналіз показав рівень від 5,6 і вище, то далі Свічкар порадила зробити глюкозотолерантний тест, проконсультуватися у компетентного лікаря, переглянути свій спосіб життя ( "можливо, ви занадто багато вуглеводів вживаєте") і перездати аналіз через три місяці.

Якщо ж показники були в нормі, то все одно, на думку фахівця, подібний аналіз необхідно повторювати кожні три роки – це допоможе виявити діабет на ранніх стадіях.

Які ранні ознаки діабету

Свічкар пояснила, що клінічних симптомів цукрового діабету багато, і вони можуть бути індивідуальні.

"Можуть бути якісь висипання на шкірі. Пітливість, якої раніше не було. У жінок проявом діабету часто є дискомфорт в зоні зовнішніх статевих органів, молочниця. У чоловіків – порушення ерекції. Це дуже важливо, це може бути першим дзвіночком, що є цукровий діабет ", – попередила вона.

За її словами, класичний симптом діабету – спрага, постійне бажання пити – проявляється вже на більш пізніх стадіях.

Тест на глікірованний гемоглобін (HbA1c) показує рівень цукру в крові протягом декількох останніх місяців iStock

Раніше OBOZREVATEL перераховував ще 17 симптомів, які можуть свідчити про розвиток діабету. Важливо вчасно звернути на них увагу: підступне захворювання може призвести до таких серйозним проблемам, як сліпота, серцевий напад і навіть втрата ноги.

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