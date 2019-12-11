Як вберегти спину та здоров'я від шахраїв

У разі виникнення проблем зі спиною радимо брати до уваги лише доказові рекомендації та звертатися за порадою до лікаря, що у своїй практиці послуговується міжнародними протоколами. Не варто розраховувати на чудодійну силу мануальної терапії, хіропрактики, акупунктури чи сподіватися на зцілення екстрасенсами.

Піар-діяльність деяких людей вкотре доводить, що білий халат чи диплом не робить з будь-кого лікаря. Тому ми зібрали корисні дописи із доказовою інформацією про здоров’я спини:

Загалом існує чотири типу болю в спині. У 90% випадків біль у спині має механічний характер, тобто він залежить від певного положення чи рухів. Спина може боліти, як це не дивно, через недостатню фізичну активність, зайву вагу чи шкідливі звички. Пам’ятайте, лише в 1-2% випадків біль у спині може свідчити про наявність серйозної проблеми зі здоров’ям.

Аби подолати біль у спині, потрібно зміцнювати її м’язи. Фізичні навантаження — розтягнення, зміцнення м’язів тулуба, тренування м’язів спини — допоможуть тримати спину в порядку. Зокрема від здатності м’язів утримувати хребет залежить його стан і адекватний розподіл навантажень між хребцями. Тому наступний етап після зупинки больового синдрому — зміцнення та збільшення рухливості м'язів хребта і поліпшення загальної фізичної форми. Вправи, які допоможуть це зробити.

Але будьте обережні та уникайте фізичної активності чи положень, які можуть додатково навантажувати м’язи спини та підвищувати тиск у міжхребцевих дисках. Це буде лише посилювати біль у попереку. Яких вправ варто уникати, якщо болить спина.

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Звісно, про біль у спині існує багато міфів. Тому якщо вважаєте, що спина болить лише у людей старшого віку, чи біль у спині потрібно лікувати хондропротекторами або крапельницями, уважно ознайомтеся з цим матеріалом.

Якщо мало спите, багато часу проводите сидячи, курите та загалом мало рухаєтесь — ваші ризики мати біль у спині зростають в рази. Тут зібрані прості та дієві поради для здоров’я спини, які дозволять краще розуміти свій стан, зменшити відчуття болю і дискомфорту та залишатись здоровими.

В Україні поширена практика робити МРТ, коли пацієнт відчуває дискомфорт у спині. Це важлива процедура, проте в багатьох випадках вона не є виправданою. МРТ призначається коли пацієнт має ознаки серйозної патології хребта або виражений неврологічний дефіцит — такі випадки становлять близько 1-2% від усіх випадків болю в спині. В інших випадках — це 98-99% людей, що звертаються до лікаря з проблемою болю у спині, МРТ не призначається. Чим небезпечне надмірне призначення МРТ і коли воно точно потрібне.

Не всі грижі в міжхребцевих дисках потрібно оперувати. Доказова медицина свідчить, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта зникають спонтанно, тобто самі по собі. І це природний процес в організмі людини.

Когось із вас або ваших знайомих точно лякали словами про диск у хребті, що вилетів або змістився. Якщо так, то імовірно, й пропонували вставити їх на місце. Але річ у тім, що будова нашого скелету повністю виключає таку можливість. Простіше — діагнозу “вилітаючий диск” не існує.

І відразу нагадаємо про ще один вигаданий діагноз та скажемо, що хребці також не можуть зміщуватися. Цього не може статися ані внаслідок невдалих рухів, ані надмірної фізичної активності. Щоби хребець змістився, потрібно порушити цілісність нашого хребта. А якщо це вже сталося, проблемі не зарадиш візитом до мануального терапевта.

Довкола болю в спині існує ще один міф — про те, що у хребті відкладаються солі. На цьому міфі побудована практика їхнього “вимивання“, “розбивання” чи “розчинення“ для лікування болю. Насправді ж “відкладенням солей” називають видимі на рентгені шиповидні та дзьобовидні вирости на хребцях, які з‘являються у багатьох людей з віком.

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Якщо ваш лікар пропонує вам скористатись послугами людей, які практикують недоказові методи лікування , серйозно задумайтесь над тим, щоб його змінити.

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