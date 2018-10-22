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/Офтальмологія

Як уникнути втрати зору: знайдено ефективний спосіб

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Щоденне вживання овочів, багатих на нітрати, може знизити ризик втрати зору.

Відповідний висновок зробила група вчених Вестмідського інституту медичних досліджень, пише MedicalXpress.

Дослідження тривало 15 років, в ньому взяли участь понад дві тисячі жителів Австралії старше 49 років.

Як з'ясувалося, у тих людей, які кожен день вживали від 100 до 142 міліграмів багатих на нітрати овочів, на 35% рідше діагностували макулодистрофію.

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Зазначається, що люди їли, наприклад, буряк, шпинат або зелений салат.

Макулодистрофія — руйнування жовтої плями, за якої відмирають судини, що живлять клітини сітківки. Саме це захворювання є однією з найпоширеніших причин сліпоти у літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі три речі, які вкрай негативно впливають на зір, але ми постійно піддаємося їм.

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