Як уникнути втрати зору: знайдено ефективний спосіб

Щоденне вживання овочів, багатих на нітрати, може знизити ризик втрати зору.
Відповідний висновок зробила група вчених Вестмідського інституту медичних досліджень, пише MedicalXpress.
Дослідження тривало 15 років, в ньому взяли участь понад дві тисячі жителів Австралії старше 49 років.
Як з'ясувалося, у тих людей, які кожен день вживали від 100 до 142 міліграмів багатих на нітрати овочів, на 35% рідше діагностували макулодистрофію.
Зазначається, що люди їли, наприклад, буряк, шпинат або зелений салат.
Макулодистрофія — руйнування жовтої плями, за якої відмирають судини, що живлять клітини сітківки. Саме це захворювання є однією з найпоширеніших причин сліпоти у літніх людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі три речі, які вкрай негативно впливають на зір, але ми постійно піддаємося їм.