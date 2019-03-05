"Як у фільмах жахів!" Лікарня під Києвом загриміла в скандал

Під Києвом у місті Бориспіль розгорівся скандал через умови утримання хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні.

Пацієнт Микола Олішевець поскаржився на палату, в яку його на стаціонарне лікування відправив лікар після огляду. Вхід у неї здійснюється через вулицю, проте в дверях виламана замкова щілина, тому хворі не можуть їх закрити, повідомив він у спільноті "Бориспіль для всіх" у Facebook.

Крім цього, прохід до палати пролягає тільки через туалет, двері в якому теж не закриваються.

"Унітаз, облуплені стіни, брудна смердюча ванна, порожнє відро. З туалету мене лікар вивів у таку ж обшарпану кімнату з армійськими ліжечками, на яких валялися жовті обп*сяні покривала і подушки. Мене завели в цей сарай і сказали, що закриють на декілька днів і нікого впускати не будуть", – поділився Олішевець.

Двері в палаті Скріншот

Вхід через туалет Скріншот

Двері в палаті Скріншот

Він також розповів, що його ліжко стояло біля заклеєного скотчем вікна, від якого тягнув протяг.

"Лікар пішов, я залишився один, у палаті настала тиша і я почув дзюрчання води з крана, яка то текла, то капала, як у фільмах жахів, під скрегіт капців із коридору. Стояв і думав: де б присісти, щоб не заразитися ніякої заразою", – продовжив розповідь пацієнт.

Скріншот

Скріншот

У коментарях до посту користувачі написали, що їм теж доводилося потрапляти в цю палату.

"Я на денному стаціонарі лежала там, вікна не закриваються взагалі", – написала Ольга Сіренко.

"Ми лежали в цій палаті у січні, і хочу сказати, що вам дуже пощастило! Вікно дівчинка-пацієнт, яка з нами лежала, заклеювала самостійно, до того ж у декілька шарів скотчем. Ліжка нові і чудові, порівняно з другим поверхом. Взагалі вам пощастило в плані боксу", – поділилася Катерина Дрончак.

"Який жах? Це у них ВІП-палата! У нас пружинне ліжко до підлоги прогиналося. Чотири ліжка, і на кожному – мама з дитиною", – поскаржилася одна з коментаторів.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому навколо однієї з лікарень Волновахи на Донбасі розгорівся скандал –українських військовослужбовців оглядають посеред коридору, оскільки спеціального місця для цього не виділили.

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