Як смертельний коронавірус поширюється по світу: опублікована карта

Новий смертельний коронавірус (2019 n-CoV) поширюється по всьому світу.

На сайті Сoronavirus.zone була опублікована карта, в якій можна побачити, що кількість хворих людей в Китаї збільшилася до 2064 осіб. Жертвами захворювання стали 56 китайців.

У Гонконзі і Таїланді заразилося по 8 чоловік; у Макао – 5 осіб; в Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапурі і Тайвані – по 4 людини; у Франції, Північній Кореї і США – по 3 особи; у В'єтнамі – 2 особи; в Канаді і Непалі – по одній людині.

Як смертельний коронавірус поширюється по світу

З них вилікувалися лише одиниці: в Таїланді – 5 осіб, в Японії – 1, в Непалі – 1.

Як смертельний коронавірус поширюється по світу coronavirus.zone

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертельний коронавірус 2019 nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб. Їх вже виписали з лікарні.

Також в РНБО зробили заяву щодо ситуації в Україні.

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