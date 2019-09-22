Як виявити рак у дитини: 10 головних ознак

Онконастороженість стає обов'язковою частиною турботи про дітей. Але не дивлячись на те, що більшість видів раку на сьогоднішній день піддаються лікуванню, краще виявити хворобу на ранній стадії.

"НВ" зібрало список ознак, які можуть свідчити про те, що в вашої дитини може бути рак. Однак пам'ятайте, що поставити діагноз може тільки кваліфікований лікар.

Головний біль

Постійний головний біль без видимих причин може свідчити про пухлину головного мозку. Не варто списувати дитячу головний біль на зміни погоди, діти рідко бувають схильні до метеозалежності.

Як розпізнати рак у дитини svoi.city

Нудота

Якщо дитину часто нудить і рве, можливо, варто замислитися про візит до онколога. У парі з вищезгаданим головним болем блювота – один з перших симптомів деяких видів онкології.

Падіння зору

Найчастіше цікавтеся тим, чи добре дитина бачить. Не варто списувати це на сидіння перед комп'ютером або гри на смартфоні. Погіршення зору може бути критично важливим симптомом розвитку раку головного мозку.

Дивна xода

Порушення ходи у дитини, яку батьки часто вважають просто дурощами, може бути симптомом раку.

Розмір голови

У немовлят кістки черепа м'які, а голова росте у розмірах. Ось чому педіатри регулярно заміряють всі параметри у немовлят – щоб стежити, чи немає відхилень від норми. Незвичайне збільшення розмірів голови у немовляти може бути ознакою пухлини мозку.

Тривала лиxоманка

При простудних захворюваннях у дітей часто буває температура. Це нормальна реакція організму на хворобу. Але якщо температура тримається невиправдано довго – більше 5 днів, а тим більше ближче до 10, це привід серйозно насторожитися. Можливо, у дитини лейкоз на ранній стадії, порушується кровотворення.

Також температура у дитини може час від часу підвищуватися на короткий час і повертатися до норми. Батькам особливо складно встежити за такими проявами.

Підозрілі пуxлини

Діти часто падають, вдаряються і потрапляють в інші неприємності, через які отримують забої і синці. Однак, якщо ви раптом помітили, що у дитини незрозуміла пухлина або якесь ущільнення, хоча він не падав, варто звернутися до лікаря.

Дитина часто втомлюється

Стомлюваність, слабкість, брак сил – це частий симптом деяких видів раку. Якщо ви помітили, що дитина стала значно гірше переносити фізичні навантаження, зверніться до лікаря.

Зниження ваги

Багато форм раку характеризуються різкою втратою ваги – хвороба ніби з'їдає людину зсередини. Це стосується як дорослих, так і дітей. У міру того, як дитина росте, маса його тіла повинна тільки збільшуватися.

Порушення поведінки

Такі зміни в поведінці дитини, як плаксивість, примхливість, відстороненість, замкнутість, безпричинний страх – можуть бути проявами хвороби, найчастіше – пухлини мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців попередили про небезпечну форму раку. Як розпізнати хворобу на ранніх стадіях і хто перебуває в групі ризику, розповів в ефірі ObozTV онкохірург Національного інституту раку Сергій Дедков.

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