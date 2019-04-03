Як розпізнати аутизм: Комаровський назвав симптоми

Доктор Євген Комаровський розповів, за якими ознаками можна запідозрити порушення аутистичного спектру у дітей.

Він опублікував ілюстрації з поширеними прикладами про цей розлад на сторінці в Іnstagram.

Ознаки аутизму:

Гіперактивність чи пасивність

Відсутність мови або її слабкий розвиток

Використання іграшок не за призначенням

Невміння знаходити спільну мову з іншими людьми

Дивне ставлення до предметів

Сміх або плач без причини

Гіперчутливість або слабка чутливість до сторонніх звуків

Нерозуміння небезпечних ситуацій

Невміння або небажання пристосовуватися до змін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку вчених, на відміну від кори головного мозку, інші області головного мозку відіграють серйозну роль в розвитку аутизму.

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