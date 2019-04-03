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/Хвороби і лікування

Як розпізнати аутизм: Комаровський назвав симптоми

1.3тЧитати матеріал російською

Доктор Євген Комаровський розповів, за якими ознаками можна запідозрити порушення аутистичного спектру у дітей.

Він опублікував ілюстрації з поширеними прикладами про цей розлад на сторінці в Іnstagram.

Як розпізнати аутизм: Комаровський назвав симптоми
Новини
Знайдений зв'язок між аутизмом і "чоловічою" логікою

Ознаки аутизму:

  • Гіперактивність чи пасивність

  • Відсутність мови або її слабкий розвиток

  • Використання іграшок не за призначенням

  • Невміння знаходити спільну мову з іншими людьми

  • Дивне ставлення до предметів

  • Сміх або плач без причини

  • Гіперчутливість або слабка чутливість до сторонніх звуків

  • Нерозуміння небезпечних ситуацій

  • Невміння або небажання пристосовуватися до змін

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку вчених, на відміну від кори головного мозку, інші області головного мозку відіграють серйозну роль в розвитку аутизму.

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Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Посмотри в Укроину, и поймёшь как выглядят аутисты )
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