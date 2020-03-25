Як не захворіти на коронавірус: лікарка назвала методи профілактики

Українці можуть значно зменшити ризик заразитися коронавірусом, якщо будуть дотримуватися низки профілактичних заходів.
Як не заразитися COVID-19, розповіла в ефірі ObozTV сімейна лікарка Віта Олещенко.
Лікарка дала українцям чимало рекомендацій:
Більшість часу ви зараз проводите вдома. Провітрюйте кімнату кожних 5 годин, на 15 хвилин відчиняйте вікно, але при цьому в кімнаті не залишайтеся, бо можете застудитися.
Робіть вологе прибирання щодня. Після того, як повернулися з вулиці, обов'язково мийте руки з милом по лікоть і вмивайтеся. Особливо це стосується чоловіків, які носять вуса або бороди.
Обробляйте дезінфікуючими розчинами ключі і ручки дверей, яких ви торкалися, коли повернулися з вулиці, якщо ви до цього не були одягнені в гумові рукавички або не скористалися носовою хусткою.
Якщо у вас вдома перебуває людина, яка самоізолювалася за станом здоров'я або з підозрою на інфікування - носіть маску, це дуже важливо.
Людина підносить до обличчя мобільний телефон десятки разів на день. Гаджет може переносити інфекцію. Рекомендується обробляти телефон, користуватися гарнітурою або вмикати гучний зв'язок, коли з кимось балакаєте.
Коли ви ходите вулицею, у вас немає симптомів і ви не кашляєте - не носіть маску. Але обов'язково вдягайте її в супермаркетах і аптеках. Також рекомендується надягати рукавички - гумові або одноразові, щоб не торкатися свого обличчя.
Носіть окуляри, вони захищають, якщо вам хтось почне кашляти в обличчя. Дещо не долетить до ваших очей і не потрапить в організм.
Дівчатам і деяким хлопцям рекомендується зав'язувати волосся в хвіст або в "гульку", або ховати під шапку. Волосся є переносником дуже багатьох захворювань.
Якщо ви кашляєте на вулиці, кашляйте в маску або в лікоть.
Зверніть увагу на очі. Якщо ви маєте синдром сухого ока, ваші очі запалені, ви носите лінзи, ви дуже довго і часто сидите за комп'ютером, працюєте і ваші очі в дискомфорті - закрапуйте їх штучними сльозами або тому подібним. Слизова ока - це захисний бар'єр. Якщо вона буде пошкоджена, таким чином вірус може потрапляти в організм.
Мийте ніс часто і ретельно. Для цього рекомендується звичайний фізрозчин натрій хлориду 0,9%. Капайте його в ніс, після цього вишмаркуйтесь.
Якщо у вас нестача вітаміну D3, приймайте його, тому що він впливає на імунну систему.
Якщо ви ще не вакциновані від грипу, рекомендується вакцинуватися. Плюс вакцинуйтеся від пневмокока. Якщо ваш організм буде навчений боротися з пневмококом та грипом, він з легкістю впорається з тією інфекцією, до якої немає вакцини.
rbc.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, що повинні робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.
Також вона назвала два методи діагностики коронавірусу.
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