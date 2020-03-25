Як не захворіти на коронавірус: лікарка назвала методи профілактики

Українці можуть значно зменшити ризик заразитися коронавірусом, якщо будуть дотримуватися низки профілактичних заходів.

Як не заразитися COVID-19, розповіла в ефірі ObozTV сімейна лікарка Віта Олещенко.

Лікарка дала українцям чимало рекомендацій:

Більшість часу ви зараз проводите вдома. Провітрюйте кімнату кожних 5 годин, на 15 хвилин відчиняйте вікно, але при цьому в кімнаті не залишайтеся, бо можете застудитися.

Робіть вологе прибирання щодня. Після того, як повернулися з вулиці, обов'язково мийте руки з милом по лікоть і вмивайтеся. Особливо це стосується чоловіків, які носять вуса або бороди.

Обробляйте дезінфікуючими розчинами ключі і ручки дверей, яких ви торкалися, коли повернулися з вулиці, якщо ви до цього не були одягнені в гумові рукавички або не скористалися носовою хусткою.

Якщо у вас вдома перебуває людина, яка самоізолювалася за станом здоров'я або з підозрою на інфікування - носіть маску, це дуже важливо.

Людина підносить до обличчя мобільний телефон десятки разів на день. Гаджет може переносити інфекцію. Рекомендується обробляти телефон, користуватися гарнітурою або вмикати гучний зв'язок, коли з кимось балакаєте.

Коли ви ходите вулицею, у вас немає симптомів і ви не кашляєте - не носіть маску. Але обов'язково вдягайте її в супермаркетах і аптеках. Також рекомендується надягати рукавички - гумові або одноразові, щоб не торкатися свого обличчя.

Носіть окуляри, вони захищають, якщо вам хтось почне кашляти в обличчя. Дещо не долетить до ваших очей і не потрапить в організм.

Дівчатам і деяким хлопцям рекомендується зав'язувати волосся в хвіст або в "гульку", або ховати під шапку. Волосся є переносником дуже багатьох захворювань.

Якщо ви кашляєте на вулиці, кашляйте в маску або в лікоть.

Зверніть увагу на очі. Якщо ви маєте синдром сухого ока, ваші очі запалені, ви носите лінзи, ви дуже довго і часто сидите за комп'ютером, працюєте і ваші очі в дискомфорті - закрапуйте їх штучними сльозами або тому подібним. Слизова ока - це захисний бар'єр. Якщо вона буде пошкоджена, таким чином вірус може потрапляти в організм.

Мийте ніс часто і ретельно. Для цього рекомендується звичайний фізрозчин натрій хлориду 0,9%. Капайте його в ніс, після цього вишмаркуйтесь.

Якщо у вас нестача вітаміну D3, приймайте його, тому що він впливає на імунну систему.