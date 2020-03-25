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Як не захворіти на коронавірус: лікарка назвала методи профілактики

6.3т
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Українці можуть значно зменшити ризик заразитися коронавірусом, якщо будуть дотримуватися низки профілактичних заходів.

Як не заразитися COVID-19, розповіла в ефірі ObozTV сімейна лікарка Віта Олещенко.

Лікарка дала українцям чимало рекомендацій:

  • Більшість часу ви зараз проводите вдома. Провітрюйте кімнату кожних 5 годин, на 15 хвилин відчиняйте вікно, але при цьому в кімнаті не залишайтеся, бо можете застудитися.

  • Робіть вологе прибирання щодня. Після того, як повернулися з вулиці, обов'язково мийте руки з милом по лікоть і вмивайтеся. Особливо це стосується чоловіків, які носять вуса або бороди.

  • Обробляйте дезінфікуючими розчинами ключі і ручки дверей, яких ви торкалися, коли повернулися з вулиці, якщо ви до цього не були одягнені в гумові рукавички або не скористалися носовою хусткою.

  • Якщо у вас вдома перебуває людина, яка самоізолювалася за станом здоров'я або з підозрою на інфікування - носіть маску, це дуже важливо.

  • Людина підносить до обличчя мобільний телефон десятки разів на день. Гаджет може переносити інфекцію. Рекомендується обробляти телефон, користуватися гарнітурою або вмикати гучний зв'язок, коли з кимось балакаєте.

  • Коли ви ходите вулицею, у вас немає симптомів і ви не кашляєте - не носіть маску. Але обов'язково вдягайте її в супермаркетах і аптеках. Також рекомендується надягати рукавички - гумові або одноразові, щоб не торкатися свого обличчя.

  • Носіть окуляри, вони захищають, якщо вам хтось почне кашляти в обличчя. Дещо не долетить до ваших очей і не потрапить в організм.

  • Дівчатам і деяким хлопцям рекомендується зав'язувати волосся в хвіст або в "гульку", або ховати під шапку. Волосся є переносником дуже багатьох захворювань.

  • Якщо ви кашляєте на вулиці, кашляйте в маску або в лікоть.

  • Зверніть увагу на очі. Якщо ви маєте синдром сухого ока, ваші очі запалені, ви носите лінзи, ви дуже довго і часто сидите за комп'ютером, працюєте і ваші очі в дискомфорті - закрапуйте їх штучними сльозами або тому подібним. Слизова ока - це захисний бар'єр. Якщо вона буде пошкоджена, таким чином вірус може потрапляти в організм.

  • Мийте ніс часто і ретельно. Для цього рекомендується звичайний фізрозчин натрій хлориду 0,9%. Капайте його в ніс, після цього вишмаркуйтесь.

  • Якщо у вас нестача вітаміну D3, приймайте його, тому що він впливає на імунну систему.

  • Якщо ви ще не вакциновані від грипу, рекомендується вакцинуватися. Плюс вакцинуйтеся від пневмокока. Якщо ваш організм буде навчений боротися з пневмококом та грипом, він з легкістю впорається з тією інфекцією, до якої немає вакцини.

Як не захворіти на коронавірус: методи профілактики

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сімейна лікарка Віта Олещенко розповіла, що повинні робити люди, які відчули у себе симптоми коронавірусу.

Також вона назвала два методи діагностики коронавірусу.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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