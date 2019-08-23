Як дізнатися про швидку смерть: опублікований список аналізів

Учені з Нідерландів розробили аналіз крові, який зможе передбачити, чи помрете ви своєю смертю в найближчі 10 років.

Ось такими були результати масштабного дослідження, в ході якого медики детально вивчили аналізи крові з 12 різних європейських баз даних. У цілому, було проаналізовано зразки крові 44 тисяч осіб, передає ВВС.

Медикам вдалося виявити лише 14 біомаркерів, які оцінюють вірогідність смертельного результату від будь-яких природних причин. Ці показники оцінюють поточний стан здоров'я і вказують на високий ризик розвитку тих чи інших небезпечних захворювань. Медики заспокоюють, що після отримання результатів можна почати лікування і скорегувати деякі біомаркери.

Аналіз крові Ілюстрація

Цікаво, що кожен із учасників дослідження дав попередню згоду на вивчення складу його крові після смерті. У результаті більше 5500 осіб "здали" повторний аналіз посмертно.

Вивчені біомаркери лише оцінюють поточний стан здоров'я і вказують на високий ризик розвитку тих чи інших небезпечних захворювань – проте його можна знизити, якщо істотно змінити звичний стиль життя, пояснюють вчені.

І так, дізнатися, чи близькі ви до смерті, можна завдяки визначенню наступних біомаркерів (виділені жирним – найпоказовіші):

XXL-VLDL-L (загальна кількість ліпідів в хиломікронах і великих ліпопротеїнів дуже низької щільності)

S-HDL-L (загальна кількість ліпідів у дрібних ліпопротеїнах високої щільності)

VLDL-D (середній діаметр частинок ліпопротеїнів дуже високої щільності)

PUFA / FA (процентне співвідношення поліненасичених жирних кислот до загальної кількості жирних кислот)

Glc (глюкоза)

Lac (лактати)

His (гістидин)

Ile (ізолейцин)

Leu (лейцин)

Val (валін)

Phe (фенілаланін) AcAce (ацетоацетат)

Alb (альбумін)

GlycA (ацетилен глікопротеїну).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що регулярні фізичні навантаження значно знижують ризик ранньої смертності.

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