Як боротися із безсонням влітку: поради для "сов"

Вчені дали декілька нескладних рекомендацій, які допоможуть боротися із безсонням, зокрема й у літню спеку.

Під час дослідження люди-"сови" виконували прості інструкції щодо ранкового підйому, прийому їжі та фізичних вправ. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica з посиланням на першоджерело.

Поради експертів совам, як налаштувати свій внутрішній годинник і поліпшити загальне фізичне та психічне здоров'я:

встановіть будильник на 2-3 години раніше, ніж зазвичай, і дайте ранковому світлу освітити вашу кімнату;

снідайте, як тільки прокинетеся, обідайте завжди в один і той же час і вечеряйте не пізніше сьомої вечора;

виконуйте фізичні вправи тільки вранці, уникайте кофеїну після трьох годин дня, а також денного сну;

лягайте спати на 2-3 години раніше, ніж зазвичай, уникайте надмірного впливу штучного світла у вечірні години.

Результати експерименту показали, що в учасників покращилися когнітивні функції мозку і спостерігалися нижчі рівні депресії, стресу та сонливості вранці.

Раніше MedOboz писав, що якість відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін – це гормон із антиоксидантними властивостями, який забезпечує хороший сон і гальмує старіння.

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