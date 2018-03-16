"Я соромлюсь свого тіла": українка жахнула бородавками

15 березня на каналі СТБ вийшов 7 випуск програми "Я соромлюсь свого тіла-5", в якому експерти програми допомогли пацієнтам, що опинилися в біді.

Незважаючи на кілька важких пацієнтів, однією з найважчих за всю історію шоу стала Катерина Сологуб, тіло якої вкрите бородавками.

Зі своєю проблемою Катя зіткнулася п'ять років тому - коли їй виповнилося тринадцять. Дерматолог, що обстежив її, зізнався, що з такими новоутвореннями стикається вперше.

Дівчина пройшла лікування в столиці методом кріодеструкції, але незабаром дивні бородавки утворилися знову, і навіть у більшій кількості. Через свою хворобу юна пацієнтка перетворилася в затворницю: Катя боїться, що хто-небудь помітить її проблему. Бородавками вкрилися руки, ноги і статеві органи.

Лікар проекту оглянула новоутворення на тілі дівчини і підтвердила, що вони є занадто твердими, гниють і не схожі на звичайні бородавки. Крім того, нові елементи виникають швидше на тлі травмування.

Лікарі взялися за цей складний випадок. Чи змогли вони допомогти юній пацієнтці - дивіться у відео.

За матеріалами СТБ

Дивитися онлайн 7 випуск "Я соромлюсь свого тіла" від 15.03.18

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