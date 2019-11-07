Вперше за десятки років: вчені виявили новий штам ВІЛ

Новий штам вірусу імунодефіциту людини виявлено вперше за 19 років. Він виявився частиною групи M версії ВІЛ-1, що викликає глобальну пандемію ВІЛ.

До такого висновку прийшли вчені компанії Компанія Abbott Laboratories спільно з Університетом Міссурі, Канзас-Сіті. Про це повідомляє CNN.

Дослідники впевнені, що немає приводу для занепокоєння, адже сучасні методи лікування ефективні проти нового штаму. Завдяки виявленню нового штаму, вчені зможуть дізнатися, як розвивається ВІЛ, що дозволить розробити більш точні методики діагностики захворювання.

З ВІЛ на Землі, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, живуть близько 36,7 мільйона осіб.

Вчені знайшли новий штам ВІЛ Maureen Metcalfe, Tom Hodge/CDC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Європі схвалили препарат для лікування важких випадків ВІЛ.

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