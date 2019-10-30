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/ Хвороби і лікування

Вперше за десятки років: на Тернопільщині зафіксували випадок сибірської виразки

1.3т Читати матеріал російською

В одному з центральних районів Тернопільської області дитина захворіла на сибірську виразку. Лікарі поставили попередній діагноз.

Наразі медики уточнюють причину недуги. Про це повідомила виконувачка обов'язків директорки Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук, передає "Укрінформ".

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"Напередодні в одному з центральних районів області дитині встановили попередній діагноз "сибірська виразка". Хвороба шкірної форми, з середньою тяжкістю перебігу. Неповнолітній перебуває під наглядом лікарів", – розповіла вона.

Епізоди захворювання на сибірку на Тернопільщині не фіксувалися останні десятки років.

Сибірська виразка є гострою інфекційною хворобою. У більшості випадків вона має шкірну форму, іноді легеневу й кишкову з явищами сепсису.

Джерелом інфекції стають хворі домашні травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. Збудник потрапляє в організм через шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів.

Сибірська виразка в Україні

Сибірська виразка в Україні

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Одещині п'ятеро осіб потрапили до лікарні з підозрою на сибірську виразку. Пізніше діагноз підтвердився лише у одного з них.

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Україна Тернопіль
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
славаукраине
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Тернопольщанам сибирская язва больше подходит, чем польская! Хероям Сала))
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