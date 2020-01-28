Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Не врятують від вірусів: лікарка розповіла про марні засоби профілактики

1.9т
Читати матеріал російською

Ось уже місяць весь світ перебуває в напрузі через загрозу поширення нового небезпечного коронавірусу з Китаю. А наші побоювання "підігріває" ще й вірус грипу, який також вільно "крокує" просторами нашої країни.

На хвилі всіх цих ризиків стати одним із пацієнтів інфекціонки або, що ще гірше, жертвою одного з небезпечних захворювань, застосовуються всі методи профілактики і захисту від них.

Однак медики не рекомендують повністю покладатися на деякі популярні захисні заходи. Терапевтка Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, які з них є неефективними.

Новини
Глобальна паніка: українка розкрила моторошні подробиці з епіцентру коронавірусу
Нікому не хочеться потрапити в список заражених, тому не варто сподіватися на сумнівні засоби захисту

Нікому не хочеться потрапити в список заражених, тому не варто сподіватися на сумнівні засоби захисту

ТСН

Імуностимулятори

Реклама різних імуностимуляторів обіцяє, що такі препарати забезпечать надійний захист від вірусів за допомогою формування міцного і сильного імунітету.

Так, нібито їхні активні компоненти стимулюють в організмі додатковий викид інтерферону, завдяки чому посилюються захисні функції й організм активніше протистоїть вірусам і бактеріям, що потрапляють у нього.

Однак головне "АЛЕ" полягає в тому, що всі подібні засоби не мають доказової бази – великих досліджень щодо них поки не проводилося, тому довести їхню ефективність неможливо.

Противірусні засоби

Медики жартують щодо поширених противірусних препаратів: з ними грип минає за тиждень, без них – за 7 днів.

Отже, відомо, що активні речовини таких медикаментів працюють завдяки блокуванню клітин вірусів, позбавляючи їх здатності до поділу і охопленню більшої площі ураження.

Однак для профілактики їхня ефективність сумнівна – вони не сприяють виробленню в організмі антитіл до конкретних вірусів (як це робить вакцина). До того ж такі препарати мають низку побічних ефектів, які, проявляючись, навряд чи зроблять організм міцнішим і сильнішим.

Оксолінова мазь

Багато хто впевнений, що, намастивши в носі оксолінкою, можна вирушати хоч у самий епіцентр інфекції. Нібито вона має противірусний ефект і захищає слизову оболонку від проникнення патогенних мікроорганізмів.

А втім, ще не було жодного наукового дослідження, яке б довело дієвість цього "чарівного" препарату. Медики запевняють, що оксолінка має ефект плацебо, і нагадують, що більшість вірусів проникає в організм під час вдиху – і не тільки через ніс, а й через рот.

Медичні маски

Оскільки віруси проникають в організм повітряно-краплинним шляхом, багато хто впевнений, що, одягнувши медичну маску, вони "збереглися" (як у комп'ютерній грі).

Однак насправді ефективність такого бар'єрного методу малоефективна. Річ у тім, що звичайні медичні маски захищають вас тільки від потрапляння на шкіру обличчя і слизову оболонку рота й носа великих часток біологічних рідин, наприклад, тих, що виділяються у хворого з мокротою під час кашлю або чхання. А ось дихальні шляхи від вірусів вона таки не захистить: дрібні частинки легко проникають між волокнами пов'язки, до того ж маски нещільно прилягають до обличчя.

Новини
Коронавірус може передаватися до появи симптомів: лікарі зробили заяву

Замість всіх перерахованих вище методів захисту, світові організації з охорони здоров'я рекомендують дотримуватися наступних заходів, які допоможуть знизити ймовірність зараження та поширення інфекції:

– своєчасно проходити вакцинацію (якщо така можливість є);

– суворо дотримуватися правил особистої гігієни, не торкатися руками обличчя;

– дотримуватися правил здорового способу життя (правильне харчування, активність);

– в епідперіод відмовитися від відвідування людних місць, масових заходів, а також уникати потенційно небезпечних регіонів;

– обмежити контакт із людьми, які повернулися з потенційно небезпечних регіонів (навіть якщо у них немає ознак інфікування, не забувайте, що інкубаційний період деяких інфекцій становить майже два тижні);

– обмежити контакти з вуличними тваринами, а після контакту ретельно вимити руки;

– відмовитися від спілкування з людьми, що мають ознаки захворювання;

– не вживати в їжу сирі або напівсирі продукти тваринного походження;

– під час кашлю або чхання щільно прикривати рот одноразовою серветкою, а після використання одразу ж викинути її в урну, що закривається;

– за перших симптомів інфікування відразу ж звертатися до лікаря.

Раніше OBOZREVATEL публікував відеозвернення медсестри прямо з епіцентру зараження в Ухані.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини