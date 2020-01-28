Не врятують від вірусів: лікарка розповіла про марні засоби профілактики

Ось уже місяць весь світ перебуває в напрузі через загрозу поширення нового небезпечного коронавірусу з Китаю. А наші побоювання "підігріває" ще й вірус грипу, який також вільно "крокує" просторами нашої країни.

На хвилі всіх цих ризиків стати одним із пацієнтів інфекціонки або, що ще гірше, жертвою одного з небезпечних захворювань, застосовуються всі методи профілактики і захисту від них.

Однак медики не рекомендують повністю покладатися на деякі популярні захисні заходи. Терапевтка Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, які з них є неефективними.

Нікому не хочеться потрапити в список заражених, тому не варто сподіватися на сумнівні засоби захисту ТСН

Імуностимулятори

Реклама різних імуностимуляторів обіцяє, що такі препарати забезпечать надійний захист від вірусів за допомогою формування міцного і сильного імунітету.

Так, нібито їхні активні компоненти стимулюють в організмі додатковий викид інтерферону, завдяки чому посилюються захисні функції й організм активніше протистоїть вірусам і бактеріям, що потрапляють у нього.

Однак головне "АЛЕ" полягає в тому, що всі подібні засоби не мають доказової бази – великих досліджень щодо них поки не проводилося, тому довести їхню ефективність неможливо.

Противірусні засоби

Медики жартують щодо поширених противірусних препаратів: з ними грип минає за тиждень, без них – за 7 днів.

Отже, відомо, що активні речовини таких медикаментів працюють завдяки блокуванню клітин вірусів, позбавляючи їх здатності до поділу і охопленню більшої площі ураження.

Однак для профілактики їхня ефективність сумнівна – вони не сприяють виробленню в організмі антитіл до конкретних вірусів (як це робить вакцина). До того ж такі препарати мають низку побічних ефектів, які, проявляючись, навряд чи зроблять організм міцнішим і сильнішим.

Оксолінова мазь

Багато хто впевнений, що, намастивши в носі оксолінкою, можна вирушати хоч у самий епіцентр інфекції. Нібито вона має противірусний ефект і захищає слизову оболонку від проникнення патогенних мікроорганізмів.

А втім, ще не було жодного наукового дослідження, яке б довело дієвість цього "чарівного" препарату. Медики запевняють, що оксолінка має ефект плацебо, і нагадують, що більшість вірусів проникає в організм під час вдиху – і не тільки через ніс, а й через рот.

Медичні маски

Оскільки віруси проникають в організм повітряно-краплинним шляхом, багато хто впевнений, що, одягнувши медичну маску, вони "збереглися" (як у комп'ютерній грі).

Однак насправді ефективність такого бар'єрного методу малоефективна. Річ у тім, що звичайні медичні маски захищають вас тільки від потрапляння на шкіру обличчя і слизову оболонку рота й носа великих часток біологічних рідин, наприклад, тих, що виділяються у хворого з мокротою під час кашлю або чхання. А ось дихальні шляхи від вірусів вона таки не захистить: дрібні частинки легко проникають між волокнами пов'язки, до того ж маски нещільно прилягають до обличчя.

Замість всіх перерахованих вище методів захисту, світові організації з охорони здоров'я рекомендують дотримуватися наступних заходів, які допоможуть знизити ймовірність зараження та поширення інфекції:

– своєчасно проходити вакцинацію (якщо така можливість є);

– суворо дотримуватися правил особистої гігієни, не торкатися руками обличчя;

– дотримуватися правил здорового способу життя (правильне харчування, активність);

– в епідперіод відмовитися від відвідування людних місць, масових заходів, а також уникати потенційно небезпечних регіонів;

– обмежити контакт із людьми, які повернулися з потенційно небезпечних регіонів (навіть якщо у них немає ознак інфікування, не забувайте, що інкубаційний період деяких інфекцій становить майже два тижні);

– обмежити контакти з вуличними тваринами, а після контакту ретельно вимити руки;

– відмовитися від спілкування з людьми, що мають ознаки захворювання;

– не вживати в їжу сирі або напівсирі продукти тваринного походження;

– під час кашлю або чхання щільно прикривати рот одноразовою серветкою, а після використання одразу ж викинути її в урну, що закривається;

– за перших симптомів інфікування відразу ж звертатися до лікаря.

Раніше OBOZREVATEL публікував відеозвернення медсестри прямо з епіцентру зараження в Ухані.

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