Влада Італії оголосила війну щепленням: назріває скандал

Заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні вирішив відтермінувати повну реалізацію закону про обов'язкову вакцинацію дітей до 10 березня 2019 року.

Як повідомляє La Repubblica, він був ухвалений у 2017 році колишнім міністром охорони здоров'я Італії Беатріс Лоренцін. Документ передбачає необхідність пред'явлення сертифіката про отримання 10 обов'язкових вакцинацій дітьми від 0 до 16 років для зарахування до навчальних закладів.

Тим же, хто не виконає цю вимогу, загрожує позбавлення реєстрації на термін до шести років, а також штрафи для батьків невакцинованих дітей. Реформа, прописана в законі, також передбачає обов'язкову вакцинацію для неповнолітніх іноземців, які перебувають в Італії без супроводу дорослих.

Однак Сальвіні вирішив призупинити цей процес і заявив, що парламент готує новий, більш гнучкий закон, який нібито можна буде ухвалити у квітні.

Щеплення Pixabay

Однак лікарі висловили незгоду з ініціативою віце-прем'єра Італії. Вони вважають, що вона ставить під загрозу життя вразливих дітей, які будуть змушені відвідувати одні й ті ж школи з тими, хто не отримав щеплення від небезпечних хвороб.

Крім того, вірусолог Роберто Буріоні засудив аргумент проти щеплень, вибудуваний на нібито травмуванні маленьких дітей.

"Щодо травм дітей, які вони можуть отримати під час вакцинації: а хтось думає про те, якщо вони заразяться хворобою і помруть? Я здивований, що міністр Сальвіні звертається з таким проханням. Чи дійсно він хоче підтримати найгірше в нашій країні, чи хоче він отримати голоси декількох печерних людей, втрачаючи голоси хороших людей, які становлять більшість?" — обурився лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді в італійському місті Барі зафіксували масовий спалах кору. Лікарі виявили небезпечну хворобу в дев'яти випадках. Для з'ясування того, як і чому виник спалах, медичні служби Барі зайнялися внутрішніми аудитами медустанов, а міністр охорони здоров'я Італії Джулія Грілло оголосила про новий план ліквідації кору та вродженої краснухи, який вже існує, але не оновлювався з 2011 року.

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