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Вітамін С при застуді: дієтологиня розкрила правду про дію

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Вживання вітаміну С ніяк не впливає на одужання людини при застуді, зв'язок між першим і другим під час тривалих досліджень виявлений не був.

Про це повідомила фахівчиня з правильного харчування Вікторія Кляуз у своєму Telegram-каналі.

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"Також помилкові твердження про дефіцит вітаміну С, зустрічається він рідко. Адже досить з'їдати 1 невеликий апельсин, щоб покрити добову потребу у вітаміні. Також вітамін С міститься в свіжих томатах, болгарському перці, брокколі, шпинаті, ківі, полуниці", – наголосила дієтологиня.

Вітамін С при застуді: допомагає чи ні

Вітамін С при застуді: допомагає чи ні

SayYes

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівець розповів, у чому небезпека нестачі вітаміну С і де він міститься.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна
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