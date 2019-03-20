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/Хвороби і лікування

Виступав проти вакцинації: політик захворів на вітрянку

3.3тЧитати матеріал російською

Президент північно-східного автономного округу Італії Массіміліано Федріга захворів на вітрянку.

Він виступав проти прийняття закону, який зобов'язує батьків робити щеплення дітям, повідомляє The Times.

Федріга провів у лікарні чотири дні. Медики його вже виписали і відправили додому.

Закон про обов'язкову вакцинацію від 12 хвороб, враховуючи вітряну віспу, кір і поліомієліт, ухвалили в Італії в 2017 році. Дітям без щеплень заборонили відвідувати школи й дитячі садки. На батьків, які не вакцинують дітей шкільного віку, наклали великі штрафи.

Політик назвав дії влади "сталінськими". Він упевнений, що з суспільством треба домовлятися, а не нав'язувати йому правила.

Массіміліано Федріго

Массіміліано Федріго

Sky TG24

Після госпіталізації Федріга не змінив своєї думки. Стверджує, що заразився не від своїх дітей, тому що необхідні щеплення їм зробили.

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Італійський лікар Роберто Буріоні заявив, що госпіталізація Федріги повинна стати тривожним дзвінком для дорослих, які не хочуть вакцинуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на постійній основі ввели заборону на популярну вакцину від вітрянки.

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Італія
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Борисс Робот
Борисс Робот
ему бы оспу или корь на крайняк... может тогда мнение поменялось бы..а так легко отделался...
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