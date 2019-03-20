Виступав проти вакцинації: політик захворів на вітрянку

Президент північно-східного автономного округу Італії Массіміліано Федріга захворів на вітрянку.

Він виступав проти прийняття закону, який зобов'язує батьків робити щеплення дітям, повідомляє The Times.

Федріга провів у лікарні чотири дні. Медики його вже виписали і відправили додому.

Закон про обов'язкову вакцинацію від 12 хвороб, враховуючи вітряну віспу, кір і поліомієліт, ухвалили в Італії в 2017 році. Дітям без щеплень заборонили відвідувати школи й дитячі садки. На батьків, які не вакцинують дітей шкільного віку, наклали великі штрафи.

Політик назвав дії влади "сталінськими". Він упевнений, що з суспільством треба домовлятися, а не нав'язувати йому правила.

Массіміліано Федріго Sky TG24

Після госпіталізації Федріга не змінив своєї думки. Стверджує, що заразився не від своїх дітей, тому що необхідні щеплення їм зробили.

Італійський лікар Роберто Буріоні заявив, що госпіталізація Федріги повинна стати тривожним дзвінком для дорослих, які не хочуть вакцинуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на постійній основі ввели заборону на популярну вакцину від вітрянки.

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