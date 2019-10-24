Виробляв алкоголь: чоловік 8 років страждав від рідкісної хвороби

У США 46-річний чоловік вісім років страждав від "синдрому автопівоварні" – рідкісного захворювання, при якому в організмі утворюється спирт.

Проблеми у пацієнта почалися, коли він закінчив приймати курс антибіотиків після травми пальця, пише BMJ Open Gastroenterology.

З того часу він почав страждати провалами в пам'яті, відчував пригніченість і боровся зі спалахами гніву. Тому з цими симптомами його відправили до психіатра, однак призначені антидепресанти не допомогли.

Пиво 24 канал

Ситуація загострилася, коли чоловікові виписали штраф за водіння в нетверезому стані. Хоча він не пив, алкотестер показав, що в організмі містилося 0,2 проміле алкоголю – ніби він випив кілька келихів пива.

Діагноз чоловікові поставили лікарі Ричмондського університету: в аналізах пацієнта вони виявили дріжджі і грибок, які перетворювали вуглеводи з його їжі в алкоголь.

Новини Дівчина вже рік живе в темряві через рідкісну хворобу

Американець позбувся синдрому після прийому протигрибкових препаратів і шеститижневої дієти, яка виключала вуглеводи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Брістоля перенесла 30 ампутацій за шість років через рідкісну хворобу Рейно, яка впливає на кровообіг в руках і ногах.

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