Випадіння волосся і швидкозростаючі нігті можуть бути симптомом серйозного захворювання

Такі речі як випадання волосся і прискорення росту нігтів можуть бути ознаками наявності складного захворювання, перші симптоми якого лікарі, як правило, не беруть до уваги.

Хелена Стоун розповіла історію своєї хвороби відомої як

комплексний регіонарний больовий синдром (КРБС) - це важкий та стійке стан, що вражає кінцівки людини.

Через шість років після того, як Хелена розтягла зв'язки на нозі, вона все ще не може прийти в себе. Дівчині було 16 років, коли вона каталася на каяку, і, потреяв рівновагу, випала з човна і підвернула праву ногу.

Різка сильна біль в коліні застала її зненацька.

"Коліно було опухлим, червоним і запалених, але я розраховувала, що це пройде через кілька днів", - говорить Хелена, якій зараз 22 роки.

Вона пішла до свого лікаря, який рекомендував протизапальні засоби і відпочинок. Але через чотири місяці її коліно все ще не гоїлися, тому, використовуючи медичну страховку своєї сім'ї, Хелена пережила 10 місяців фізіотерапії в клініці спортивних травм. Але це не тільки не допомогло, а навпаки, погіршило стан дівчини,пише Daily Mail.

"Фізіотерапія завдавала сильного болю, і я відчувала, що вправи погіршують мій стан. Біль був постійним і навіть не давав мені заснути. Мені довелося відмовитися від каякінгу та моєї мрії представляти свою країну в цьому виді спорту. Тим не менш, не було ніяких ознак запалення при скануванні МРТ, і аналізи крові на інші стани, такі як ревматоїдний артрит, були негативними", - згадує Хелена Стоун.

Через рік після початку хвороби коліно збільшилося вдвічі порівняно з нормальним розміром, і шкіра на нозі змінила колір.

"Це виглядало так, як ніби це був сильний удар, шкіра стала надчутливою, навіть легкий дотик до коліна викликав сильне печіння, ця нова нервова біль почала поширюватися по всій моїй нозі", - говорить дівчина.

Тільки через 18 місяців після травми у Хелени був діагностований комплексний регіонарний больовий синдром.

КРБС часто пов'язаний з травмою або раною (навіть легка рана, така як мозоль або розтягнення зв'язок може стати точкою відліку), але в 5-10% випадків хвороба виникає спонтанно без будь-якої очевидної причини.

Таким станом жінки страждають частіше чоловіків, і його, як правило, діагностують у пацієнтів у віці близько 50 років. Медики підрахували, що тільки у Великій Британії синдромом КРБС вражені близько 10 тисяч людей.

Більшість з пацієнтів протягом одного року одужує, або за допомогою лікування, або спонтанно, але приблизно 20% хворих не можуть впоратися з хворобою і їх біль буває настільки виснажливим, що деякі вирішують ампутувати уражену кінцівку.

У 7% випадків, як і у випадку з Хеленою, біль поширюється на інші області тіла.

Дуже важливо почати лікування КРБС на ранніх стадіях, але багато лікарів загальної практики і пацієнти поняття не мають про цей синдром і його симптоми.

Професор сестринської практики в Університеті Західної Англії Кенді МакКейб брала участь в розробці нових правил діагностування даного синдрому.

"У синдрому є деякі незвичайні симптоми, які повинні насторожити лікарів. Поряд з болем, непропорційним травмі, вони включають шкіру, чутливу до дотиків і набряків, і гусе чорне волосся, що росте біля епіцентру болю. Часто волосся на тілі починає випадати, а нігті навпаки ростуть швидше, ніж звичайно. Можливо, це пов'язано зі збільшенням кровотоку в хворій кінцівці", - говорить Кенді МакКейб.

Хоча причина синдрому досі точно не виявлена, медики припускають, що це свого роду імунна відповідь на біль.

"Ключ до лікування для пацієнтів полягає в тому, щоб полегшити біль в достатній мірі, щоб вони могли зосередитися на реабілітації, - пояснив консультант по знеболювальних препаратах лондонського Barts Health Trust Серж Ніколіч.

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