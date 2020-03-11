Друга в історії людина, 40-річний британець Адам Кастільєхо, відомий як "лондонський пацієнт", повністю поборов ВІЛ.

Про це пише The Guardian. Раніше його ім'я не розголошували, однак після успішної перевірки надії медиків підтвердилися (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця)

Діагноз ВІЛ лікарі поставили Кастільєхо в 2003 році. Чоловікові провели пересадку стовбурових клітин кісткового мозку для боротьби з раком – він хворів ще й на лімфому Ходжкіна.

Друга в історії людина поборола ВІЛ The Guardian

Команда медиків обрала донора, у якого стовбурові клітини мали дві копії мутації, що означало, що лейкоцити, в які вони розвивалися, були стійкі до ВІЛ.

Житель Лондона припинив приймати спеціальні препарати більше двох років тому і досі в його аналізах вірус так і не проявився.

Кастільєхо вирішив розкрити свою особу, тому що хоче, щоб його випадок стала приводом для оптимізму. "Це унікальне становище, унікальне і дуже принизливе становище. Я хочу бути послом надії", – заявив чоловік.

Першим пацієнтом, який повністю вилікувався від ВІЛ, став чоловік із Берліна Тімоті Браун. Про його успіхи стало відомо в 2011 році. Він піддався аналогічному лікуванню. Однак, хоча Браун і Кастільєхо проходили хіміотерапію, лише Браун проходив променеву терапію як частина лікування раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні спостерігається друга за масштабами епідемія ВІЛ / СНІДу в Європі.

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