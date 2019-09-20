Викликають залежність: медики назвали найнебезпечніші ліки

Багато популярних ліків викликають залежність, що може дуже сильно нашкодити людському організму. Серед таких препаратів виявилися бензодіазепіни, фенобарбітал, нафтизин, габапентин, а також, на подив, різні вітамінно-мінеральні комплекси і жирні кислоти в капсулах.

Нарокологі і психіатри розповіли "Лайфу" про небезпеки. Зокрема, до таких ліків входить і нурофен, пенталгін, кетанов, димедрол, корвалол, валокордин і омега-3.

Так, спирт в поєднанні з фенобарбіталом викликає ризики залежності від обох компонентів. Це обумовлено кількістю і частотою вживання.

Медики назвали найнебезпечніші ліки

Також при довгому вживанні барбітуратів можливий розвиток слабоумства й інших руйнівних процесів, пов'язаних з ураженням мозку, що часто проявляється у вигляді порушення інтелекту, пам'яті та мислення. Справа в тому, що ці препарати з викликають атрофію горизонтальної кори.

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Бензодіазепіни небезпечні своїм високим потенціалом зловживання. При поєднанні з алкоголем вони можуть спричинити тяжкі наслідки, аж до летального результату.

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Багато прихильників ЗСЖ безконтрольно вживають у величезній кількості різні вітамінно-мінеральні комплекси, а також жирні кислоти в капсулах. Це теж викликає залежність. "Посадка" на такі препарати відбувається через психологічні причини, але наслідки є фізіологічними.

Надмірне споживання знеболюючих призводить до серйозних порушень в роботі видільної системи організму, страждають печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт і серцево-судинна система. Ці ліки викликають залежність на рівні уявного полегшення болю.

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Постійне застосування нафтизину або нафазоліну викликає медикаментозний риніт. Судинозвужувальні препарати формують як психологічну, так і фізіологічну залежність – і в такому випадку "без них вже неможливо дихати".

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Людина, яка регулярно п'є гепатопротекторні ліки, може маскувати за цим проблему, яка реально існує. Природне полегшення болю люди пов'язують з прийомом препарату, "підсаджуються" на нього і в результаті не обстежуються.

Габапентин, який зазвичай призначають під час епілепсії, провокує емоційний підйом. Але в разі хвороби, наприклад, депресії – тільки стабілізує психіку, а при тривалому застосуванні ще й викликає звикання.

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Небезпечні ліки, які викликають залежність Лайф

Так, реабілітація залежних від аптечних препаратів проходить складніше, ніж у випадку "класичних наркоманів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, опіоїдні болезаспокійливі стають все більш поширеними з кожним роком, незважаючи на те, що можуть викликати небезпечні для життя залежності, які в деяких випадках призводять до смерті.

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