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Викликає рак: вчені заявили про небезпеку популярних ліків

1.6т Читати матеріал російською

Препарат "Азатіопрін", призначений для лікування хвороб кишечника, може викликати рак шкіри.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Данді, Лондонського університету королеви Марії та Інституту Сенгера, пише Pharma.net.

"Азатіопрін" активно використовують при таких хворобах як васкуліт, артрит і запальні хвороби кишечника. У вчених і раніше були підозри щодо ризиків препарату, а нове дослідження лише підтвердило їх припущення: застосування "азатіопріну" викликає високу фоточутливість і збільшує відсоток ризику мутацій клітин шкіри. Ці фактори можуть привести плоскоклітинної карциноми.

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Автори нової роботи відзначили, що пацієнти, які отримують лікування за допомогою препарату, повинні проходити додаткові огляди, що дозволяють вчасно діагностувати наявні вогнища ураження. Також їм варто піклуватися про цілорічної захисту шкіри від сонця.

Вчені проаналізували історії хвороб 37 пацієнтів з раком шкіри. Кількість прикладів цього захворювання, пов'язаного з прийомом медикаментів з "азатіопріну", було не дуже значне. Однак вчені впевнені, що цей зв'язок має потребу в більш ретельному вивченні. Людям із захворюваннями кишечника і артритом не слід нехтувати захистом від ультрафіолету.

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