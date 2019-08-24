Викликає рак: лікар розкрив смертельну небезпеку популярної ласощі

Варення з кісточками може загрожувати смертельною небезпекою для людини.

В кісточках вишні, абрикосів, персиків та інших плодів міститься амигдалин – речовина, яка в організмі перетворюється в синильну кислоту – одну з найбільш діючих отрут. Про це повідомив "АіФ" фахівець з фітохімії, автор книг кулінарних рецептів, кандидат фармацевтичних наук Ігор Сокольський.

Чим довше воно зберігається, тим більше отрути перейде в варення. Тому кісточки слід або витягувати, або з'їдати таке варення якомога швидше.

Варення з кісточками pixabay.com

Не використовуйте плоди з ознаками гнилі або цвілі, в них містяться мікотоксини – вкрай небезпечні сполуки, які відносяться до канцерогенів і можуть спровокувати розвиток раку.

Мікотоксини витримують навіть багатоступеневу термообробку. Тому овочі і фрукти для заготовок повинні бути свіжими і якісними.

Якщо ж варення покрилося цвіллю, то це говорить про те, що в банці розмножилися цвілеві мікроскопічні гриби, які продукують все ті ж мікотоксини, що непомітно отруюють організм.

Боротися з цвіллю марно – варення доведеться викинути. Переробляти продукти з банок з роздутими кришками теж небажано – це загрожує харчовим отруєнням.

Надалі будьте уважнішими – найчастіше причиною здуття кришок і появи цвілі служить недотримання рецептури (недолік цукру, солі, оцту) і технології приготування (неправильна термічна обробка). Консервація може псуватися через погано вимитих інгредієнтів або недостатнього очищення ємностей.

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