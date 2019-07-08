Викликає опіки! Лікар попередила любителів природи про небезпечну рослину

Буяння зелені влітку радує око і хочеться більше часу проводити на природі. Однак не варто втрачати пильність, оскільки не всі рослини безпечні. Є види, які вражають своїми незвично великими розмірами і отруйними властивостями.

Любителям природи і дачникам лікар-експерт Людмила Смоліна порадила триматися подалі від небезпечного представника флори – борщівника, який досягає до трьох метрів заввишки.

"Два види борщівника – Сосновського (Heracleum sosnowskyi) і Мантегацці (Heracleum mantegazzianum), в період цвітіння є небезпечними для людини. Їх сік містить отруйні речовини – фуранокумаріни. Ці фотосенсибілізуючі сполуки підвищують чутливість до ультрафіолетового випромінювання. При потраплянні на шкіру вони викликають сильні опіки сонячними променями", – розповідає фахівець.

Борщівник Сосновського Ілюстрація

У разі контакту з рослиною лікар наполегливо рекомендує уникати потрапляння на шкіру сонячного світла. Сік необхідно ретельно змити з милом, можна використовувати протиопіковий засіб. Пухирі, які з'явилися, слід лікувати як опіки. Сам пухир краще не чіпати – це дозволить рані швидше загоїтись.

Раніше MedOboz писав, що збудники таких інфекцій як ботулізм, дифтерія і правець, входять до трійки продуцентів найпотужніших отрут.

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