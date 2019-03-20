Одразу після пологів: в Україні від кору трагічно померла молода мати

У Сумському перинатальному центрі через кір померла 24-річна породілля.

Як передає ТСН, жінка народила здорового малюка, після чого незабаром померла.

Хоч дитина з матір'ю були ізольовані від інших пацієнтів, у центрі вирішили припинити прийом породіль і оголосити карантин на два з половиною тижні.

З початку поточного року в Україні вже померло 11 осіб. При цьому захворіли на кір 30 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна жінка ромської національності була щеплена від хвороби. За словами медиків, у немовляти вкрай імовірний прояв хвороби, оскільки не має імунітету до вірусних захворювань.

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