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/Хвороби і лікування

Одразу після пологів: в Україні від кору трагічно померла молода мати

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У Сумському перинатальному центрі через кір померла 24-річна породілля.

Як передає ТСН, жінка народила здорового малюка, після чого незабаром померла.

Хоч дитина з матір'ю були ізольовані від інших пацієнтів, у центрі вирішили припинити прийом породіль і оголосити карантин на два з половиною тижні.

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З початку поточного року в Україні вже померло 11 осіб. При цьому захворіли на кір 30 тисяч.

Одразу після пологів: в Україні від кору трагічно померла молода мати

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна жінка ромської національності була щеплена від хвороби. За словами медиків, у немовляти вкрай імовірний прояв хвороби, оскільки не має імунітету до вірусних захворювань.

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Тема
Спалах кору
Місце
УкраїнаСуми
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Это только начало. На украине самая высокая заболеваемость корью в Европе. В 50 и 30 раз выше, чем в сопредельных России и Румынии, например. Это уже не эпидемия, а пандемия.
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