"Відірвали" голову: у Херсоні трапилася страшна НП із жінкою в лікарні

У Херсоні лікарям довелося провести складну операцію жінці, якій "відірвали" голову в одній із приватних клінік, де вона лікувала остеохондроз.
Як пишуть "Факти", протягом двох місяців шахраї проводили їй "терапію", яка полягала у регулярному розтягуванні шийного відділу. В результаті 69-річна пацієнтка опинилася на операційному столі з переломами двох шийних хребців і розривами зв'язок.
Рятувати пацієнтку довелося нейрохірургам із Херсонської обласної клінічної лікарні. МРТ підтвердило, що у жінки були зламані перший і другий шийні хребці і розірвані зв'язки, якими голова кріпиться до верхньошийного відділу хребта.
"Життя пацієнтки буквально висіло на волосині. Будь-якої хвилини міг трапитися зсув зубовидного відростка другого шийного хребця з пошкодженням життєво-важливих центрів стовбура головного мозку", – розповідають лікарі.
Операція
Pixabay
За їхніми словами, остеопороз у пацієнтки не дозволяв сподіватися на вдале зживлення хребта з мінімальним втручанням. Тому жінці була проведена двоетапна операція. На першому етапі були вправлені вивихнуті хребці, стовбур головного мозку і спинний мозок звільнили від компресії. На другому етапі були вживлені титанові конструкції. В ході операції титановими системами було зафіксовано правильне положення голови щодо хребта і попереджено пошкодження спинного і головного мозку.
Операція пройшла успішно, вже наступного дня жінка могла підвестися, а через 12 днів при виписці з відділення могла вільно ходити. Зараз пацієнтка проходить подальшу реабілітацію за місцем проживання.
Травми жінки, які довелося усувати нейрохірургам
"Факти"
Травми жінки, які довелося усувати нейрохірургам
"Факти"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році група медиків, які готуються до пересадки людської голови, опублікували фото нейронів, що зростаються, зі спинного мозку мишей. Раніше це вважалося неможливим.
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