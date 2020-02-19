Від чуми до сибірки: в Україні можуть прокинутися найнебезпечніші захворювання

Світу загрожують небезпечні захворювання: сибірська виразка, чума, віспа і жовта лихоманка, які можуть прокинутися в будь-який момент.

Їх екземпляри зберігаються в лабораторіях по всьому світу, а заповідники збудників є і в Україні. Бацили можуть мутувати і навіть втекти з таємних лабораторій, передає ТСН.(Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

На Одещину два роки тому повернулася сибірка. В області нарахували 430 потенційно небезпечних об'єктів, де тварини можуть підчепити захворювання, а в цілому по Україні – понад 3,5 тисячі. Хвороба може навіть прорости з травою, яку з'їсть худоба.

"Ця спора – вона дуже міцна, покрита спеціальною оболонкою. 110 градусів і потрібно десь 40-50 хвилин, щоб убити цю спору", – розповіли фахівці.

Що стосується чуми, вона не так живуча, як сибірська виразка, запевняє лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев. Однак бактерії продовжують мутувати і проявляють стійкість до антибіотиків.

"Простими словами, бактерія просто вчиться випльовувати те, що їй не подобається, і вона таким чином може випльовувати один антибіотик, і те ж саме вона може робити з супер новим антибіотиком", – пояснила мікробіолог Олена Лівінська.

Воскреснути може і таке захворювання як віспа.

"Я знаю, що зберігається банк вакцин і збудників в Росії і в Америці", – розповів старший науковий співробітник Української військової медичної академії Валентин Нарожнов.

У лабораторіях можуть виготовляти біологічну зброю з патогенних організмів.

"Ці штами були вироблені не для того, щоб вбивати старих і маленьких, а репродуктивний вік – від 17 і до 50 років", – розповів учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 19 лютого вперше з початку епідемії коронавируса в Китаї число виписаних за день з лікарень (1824) перевищило число нових випадків (1751).

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