Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Хвороби і лікування

Від чуми до сибірки: в Україні можуть прокинутися найнебезпечніші захворювання

1.3т
Читати матеріал російською

Світу загрожують небезпечні захворювання: сибірська виразка, чума, віспа і жовта лихоманка, які можуть прокинутися в будь-який момент.

Їх екземпляри зберігаються в лабораторіях по всьому світу, а заповідники збудників є і в Україні. Бацили можуть мутувати і навіть втекти з таємних лабораторій, передає ТСН.(Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
Евакуація з Китаю: лікарка розповіла, як коронавірус може потрапити до України

На Одещину два роки тому повернулася сибірка. В області нарахували 430 потенційно небезпечних об'єктів, де тварини можуть підчепити захворювання, а в цілому по Україні – понад 3,5 тисячі. Хвороба може навіть прорости з травою, яку з'їсть худоба.

"Ця спора – вона дуже міцна, покрита спеціальною оболонкою. 110 градусів і потрібно десь 40-50 хвилин, щоб убити цю спору", – розповіли фахівці.

Що стосується чуми, вона не так живуча, як сибірська виразка, запевняє лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев. Однак бактерії продовжують мутувати і проявляють стійкість до антибіотиків.

"Простими словами, бактерія просто вчиться випльовувати те, що їй не подобається, і вона таким чином може випльовувати один антибіотик, і те ж саме вона може робити з супер новим антибіотиком", – пояснила мікробіолог Олена Лівінська.

Воскреснути може і таке захворювання як віспа.

"Я знаю, що зберігається банк вакцин і збудників в Росії і в Америці", – розповів старший науковий співробітник Української військової медичної академії Валентин Нарожнов.

У лабораторіях можуть виготовляти біологічну зброю з патогенних організмів.

"Ці штами були вироблені не для того, щоб вбивати старих і маленьких, а репродуктивний вік – від 17 і до 50 років", – розповів учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 19 лютого вперше з початку епідемії коронавируса в Китаї число виписаних за день з лікарень (1824) перевищило число нових випадків (1751).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини