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/Хвороби і лікування

Вченим вдалося вилікувати "чуму XXI століття": що відомо про прорив

2.8тЧитати матеріал російською

Вченим вдалося частково вилікувати хворобу Альцгеймера, яку називають "чумою XXI століття".

Співробітники Массачусетського технологічного інституту змогли видалити з мозку мишей шкідливі білки, використовуючи звук і світло, повідомляє Science Alert.

В результаті експерименту вчені з'ясували, що за допомогою стробоскопів можна генерувати слабкі звуки, які схожі на мозкові хвилі, загублені при захворюванні. Це призводить до видалення бляшок, після чого у гризунів поліпшувалися когнітивні функції.

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Хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера

Під час дослідження світлові імпульси спрямували в очі мишей з частотою 40 разів на секунду. Така ж частота була у звуку. Поки метод ще не випробовувався на людях, тому не можна з упевненістю сказати, що він буде працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хвороба Альцгеймера може передаватися під час операцій.

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