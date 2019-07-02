Вченим із США вдалося повністю подолати ВІЛ: сенсаційне відкриття

Вченим із США вдалося повністю видалити ВІЛ із геному інфікованих лабораторних мишей за допомогою двоетапної терапії.

Про сенсаційне відкриття пише Daily Mail. Відзначається, що вилікувалися двоє з семи піддослідних гризунів.

Команда дослідників, яку очолив фахівець із ВІЛ Говард Гендельман і експерт у редагуванні генів Камель Халілі, запропонувала двоетапну стратегію боротьби з вірусом – використання "повільного" антиретровірусного препарату LASER ART, який "заганяє вірус у кут", і застосування так званих молекулярних ножиць CRISPR/Cas9 – ця система редагування генів не залишає ВІЛ ніяких шансів.

ВІЛ-інфекція blog.drugstore.org.u

Медики наголосили, що для комплексного лікування ВІЛ необхідно знищувати не тільки активний вірус, але і його генетичний код в інфікованих клітинах.

Відзначається, що вчені не зупинилися на досягнутому і повторили експеримент. У результаті при повторному застосуванні двофазної терапії вилікувати вдалося вже 2 мишей із 6, а незабаром 4 із 10.

"Це показує, що ВІЛ можна подолати", – зазначив Гендельман, додавши, що ефективність експерименту дає велику надію людству.

21russia.ru

При цьому, залишається відкритим питання, чи буде методика ефективна для людського організму. Незабаром нову методику застосують на мавпах, а вже в 2020 році заплановані перші випробування за участю людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лондоні (Великобританія) хворому ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

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