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/Хвороби і лікування

Вченим із США вдалося повністю подолати ВІЛ: сенсаційне відкриття

2.1тЧитати матеріал російською

Вченим із США вдалося повністю видалити ВІЛ із геному інфікованих лабораторних мишей за допомогою двоетапної терапії.

Про сенсаційне відкриття пише Daily Mail. Відзначається, що вилікувалися двоє з семи піддослідних гризунів.

Команда дослідників, яку очолив фахівець із ВІЛ Говард Гендельман і експерт у редагуванні генів Камель Халілі, запропонувала двоетапну стратегію боротьби з вірусом – використання "повільного" антиретровірусного препарату LASER ART, який "заганяє вірус у кут", і застосування так званих молекулярних ножиць CRISPR/Cas9 – ця система редагування генів не залишає ВІЛ ніяких шансів.

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ВІЛ-інфекція

ВІЛ-інфекція

blog.drugstore.org.u

Медики наголосили, що для комплексного лікування ВІЛ необхідно знищувати не тільки активний вірус, але і його генетичний код в інфікованих клітинах.

Відзначається, що вчені не зупинилися на досягнутому і повторили експеримент. У результаті при повторному застосуванні двофазної терапії вилікувати вдалося вже 2 мишей із 6, а незабаром 4 із 10.

"Це показує, що ВІЛ можна подолати", – зазначив Гендельман, додавши, що ефективність експерименту дає велику надію людству.

Вченим із США вдалося повністю подолати ВІЛ: сенсаційне відкриття

21russia.ru

При цьому, залишається відкритим питання, чи буде методика ефективна для людського організму. Незабаром нову методику застосують на мавпах, а вже в 2020 році заплановані перші випробування за участю людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лондоні (Великобританія) хворому ВІЛ вдалося повністю вилікуватися від смертельного вірусу. Це стало другим за всю історію випадком, коли побороли вірус імунодефіциту.

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Місце
США
Тег
ВІЛ
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