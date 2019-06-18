Вчені з'ясували найбільш небезпечну для життя ознаку

Високий рівень кальцію в коронарних артеріях в середньому віці пов'язаний з серйозною серцевою недостатністю в майбутньому.

До такого висновку дійшли американські вчені, повідомляється в прес-релізі на EurekAlert! У дослідженні взяли участь 2449 чоловік в молодому і середньому віці.

Відзначається, що за допомогою томографічного сканування фахівці оцінили стан кровоносних судин добровольців, включаючи рівень накопичення в коронарних артеріях кальцифікованих бляшок. Ці бляшки містять не тільки кальцій, але також жир і холестерин, тому підвищений вміст останнього в крові сприяє звуженню судин і зменшенні кровотоку.

Проблеми з серцем 24 Канал

Показник накопичення бляшок (САС) оцінювався на 15-му і 25-му році дослідження, коли середній вік учасників вже досягав 50 років. При цьому за десятиліття частка добровольців з нульовим САС зменшилася на 5%. Підвищення рівня кальцифікованих бляшок корелювало з віком, підвищенням систолічного артеріального тиску, вмістом холестерину, наявністю цукрового діабету і курінням.

Крім того, виявилося, що при високому САС спостерігається потовщення і збільшення розмірів лівого шлуночка незалежно від інших факторів. Такі зміни призводять до того, що серце змушене працювати інтенсивніше, щоб качати кров, і збільшується ризик небезпечної для життя серцевої недостатності.

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