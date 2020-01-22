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Вчені терміново взялися за вакцину проти смертельного коронавірусу з Китаю

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Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) працює над вакциною проти нового коронавірусу, який вже вбив дев'ять чоловік.

Про це повідомив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, передає CNN. За його словами, процес уже запущений.

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За його прогнозами, пройде кілька місяців, поки почнеться перша фаза клінічних випробувань, і більше року, поки вакцина не буде доступна.

Команда вчених із Техасу, Нью-Йорка і Китаю також працюють над її створенням. За словами доктора Пітера Хотеза, вченого з вакцин із Медичного коледжу Бейлора в Х'юстоні, розробити вакцину для коронавірусів менш складно, ніж для інших вірусів, таких як ВІЛ або грип.

"Урок, який ми винесли, полягає в тому, що коронавірусні інфекції є серйозними і одними із найновіших і серйозних загроз для здоров'я у всьому світі", – зазначив при цьому він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики попередили, що смертельний коронавірус, який косить жителів Китаю, може мутувати і поширюватися далі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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