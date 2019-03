Вчені створили туалети, що попереджають про інфаркт і інсульт

Британські вчені створили "розумні туалети", які здатні попередити людину про ймовірне наближення інфаркту та інсульту.

На сидіннях пристрою встановили спеціальні датчики, що допомагають провести ранню діагностику серцевої недостатності, високого кров'яного тиску і прискореного серцевого ритму. Про це повідомляє Pacific Journal of Health.

За словами вчених, апарат сенсорними датчиками, розташований у верхній частині звичайного сидіння унітазу, вимірює частоту серцевих скорочень, а також може вимірювати кров'яний тиск і рівень кисню в крові.

Причому пристрій може попередити про ризик до появи симптомів. Також він мусить полегшити спостереження за пацієнтами, яких виписали після нападу, вдома.

Поки пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів.

Pacific Journal of Health

This smart toilet seat has built-in sensors to detect heart failure. https://t.co/fMyhBzoZsi #diagnosis #HealthTech pic.twitter.com/Jcr4yddYNa