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Вчені створили туалети, що попереджають про інфаркт і інсульт

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Британські вчені створили "розумні туалети", які здатні попередити людину про ймовірне наближення інфаркту та інсульту.

На сидіннях пристрою встановили спеціальні датчики, що допомагають провести ранню діагностику серцевої недостатності, високого кров'яного тиску і прискореного серцевого ритму. Про це повідомляє Pacific Journal of Health.

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За словами вчених, апарат сенсорними датчиками, розташований у верхній частині звичайного сидіння унітазу, вимірює частоту серцевих скорочень, а також може вимірювати кров'яний тиск і рівень кисню в крові.

Причому пристрій може попередити про ризик до появи симптомів. Також він мусить полегшити спостереження за пацієнтами, яких виписали після нападу, вдома.

Поки пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів.

"Розумні туалети", що попереджають про інфаркт і інсульт

"Розумні туалети", що попереджають про інфаркт і інсульт

Pacific Journal of Health

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася нова небезпека недосипання. Цей стан здатний провокувати інфаркт.

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Великобританія
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Скоро в Польше появятся. Вислоухие будут прямо во время чиски унитазов мед осмотр проходить.
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