Вчені створили потужний антибіотик від смертельної хвороби

Вчені зі США та Індії створили потужний антибіотик від туберкульозу.

Як повідомляє журнал ACS Infectious Diseases, бактерії, що викликають хворобу, ховаються від антибіотиків всередині стійких до них клітин і уразливі лише тоді, коли знаходяться в пошуках зараження інших.

Однак створені ліки здатні пробитися до палички Коха та вразити її.

Створений антибіотик, як підкреслили вчені, хімічно агресивний і представляє серйозну загрозу для мікроорганізмів.

Туберкульоз - широко поширене у світі інфекційне захворювання людини та тварин, що викликається різними видами мікобактерій. Туберкульоз зазвичай вражає легені, передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та чханні хворого.

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