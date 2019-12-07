Вчені дізналися несподівану цілющу властивість аспірину

Збільшити шанси впоратися з онкологією може допомогти вживання аспірину від одного до трьох разів на тиждень.

До такого висновку прийшли дослідники Національного інституту охорони здоров'я США, передає РІА Новини. Експеримент проводили більш, ніж 12,5 років.

Серед 140 тисяч американців, які брали аспірин до трьох разів на тиждень смертність після розвитку раку простати, яєчника, легенів і прямої кишки була набагато нижче. У той же час препарат діяв лише на людей з нормальною вагою.

Тепер вчені мають виявити закономірність між індексом маси тіла і ефективністю аспірину.

Аспірин може врятувати від раку Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалася несподівана користь аспірину. Він нібито може врятувати від невиліковної хвороби.

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