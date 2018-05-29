Вчені дізналися ефективний спосіб продовжити життя

Споживання значної кількості білка знижує ризик серцевої недостатності і передчасної смерті.

До такого висновку прийшли дослідники з Гронінгенского університету в Нідерландах, передає The Times.

У дослідженні взяли участь 2 281 особа з 11 країн Європи, середній вік яких склав 68 років. За ними стежили близько двох років.

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Через 21 місяць серед тих, хто їв їжу з незначною кількістю білка - менше 40 грам в день, - померла майже третина (31 відсоток). У пацієнтів, які споживають більше 70 грам білка щодня, ризик смерті знизився до 18 відсотків.

Їжа з високим вмістом білка сприяє накопиченню м'язової маси і довше зберігає серце здоровим.

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