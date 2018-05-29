УкрEngРус
Реєстрація
CityВідео

Вчені дізналися ефективний спосіб продовжити життя

2.2тЧитати новину російською

Споживання значної кількості білка знижує ризик серцевої недостатності і передчасної смерті.

До такого висновку прийшли дослідники з Гронінгенского університету в Нідерландах, передає The Times.

У дослідженні взяли участь 2 281 особа з 11 країн Європи, середній вік яких склав 68 років. За ними стежили близько двох років.

Новини
Столітня британка розкрила несподіваний рецепт довголіття

Через 21 місяць серед тих, хто їв їжу з незначною кількістю білка - менше 40 грам в день, - померла майже третина (31 відсоток). У пацієнтів, які споживають більше 70 грам білка щодня, ризик смерті знизився до 18 відсотків.

Їжа з високим вмістом білка сприяє накопиченню м'язової маси і довше зберігає серце здоровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше стало відомо, як продовжити собі життя і уникнути серйозних хвороб.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини