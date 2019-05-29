Вбиває "супербактеріі": знайдено нову речовину

Вчені з Шеффілдського університету та лабораторії Резерфорда Епплтон (RAL) відкрили нову сполуку, яке візуалізує і вбиває супербактерії - стійкі до антибіотиків мікроорганізми.

Команда дослідників тестує нові сполуки на стійких до антибіотиків грамнегативних бактеріях, включаючи патогенну кишкову паличку. Про це повідомляє EurekAlert!.

Грамнегативні бактерії можуть викликати інфекції, включаючи пневмонію, інфекції сечовивідних шляхів і інфекції крові. Їх важко лікувати, оскільки клітинна стінка бактерій перешкоджає потраплянню ліків в мікроб.

антибіотики

Нова лікарська сполука є люмінесцентною, тобто вона світиться при впливі світла, що дає можливість використовувати передові методи мікроскопії. Це відкриття може призвести до появи нових методів лікування хвороб, які викликають супербактерії.

Як раніше повідомляв MedOboz, медики заявили, у кого найчастіше зустрічаються супербактерії, на які не діють антибіотики.

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