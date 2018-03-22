Сьогодні до нас завітала гроза традиційних пенсіонерів - валідол.

Давайте одразу домовимось називати речі своїми іменами. Валідол - не ліки. Валідол це - харчовий ароматизатор "ментолу ізовалеріат", який зустрічається в жуйках і зубних пастах. І хай "ізовалеріат" теж не вводить вас в оману, бо це просто розчинник і зовсім не те саме, що настій з кореню валеріани. Тобто ніяких особливих властивостей не має.

Само собою доказової бази по Валідолу ви не знайдете. PubMed індексує кілька робіт 50-70-х років технічної направленості. А єдиний клінічний трайл - отетот говорить, що Валідол краще помагає при нейроциркуляторній дистонії (діагноз 404), ніж при стенокардії.

А в 57-му році Валідолом лікували побічні ефекти променевої терапії.

У оцій книжці - нам прямим текстом кажуть, що Валідол - плацебо.

Маємо типічнєйший фуфломіцин, розроблений у застєнках крємля, недоступний дурнуватим янкі. Му-ха-ха-ха.

Тим не менш у Валідола потужне лоббі. У рф його виключали з переліку компенсованих ліків у 2007 році.

А вже в 2009 він дивним чином потрапив назад.

То в чому проблема? Нічого поганого він не робить. Дійсно, не робить. Напряму. Але спричиняє жахливий collateral damage.

Згідно інструкції - показаний при істерії, неврозах, укачуванні, стенокардії.

І якшо при істерії та морській хворобі цілком прийнятно смоктати ментол до посиніння - то при стенокардії таке лікування може виявитись останнім.

Все просто - стенокардія (за відсутності адекватного лікування) здатна призводити до фульмінантного склеювання ластів. В домашніх умовах важко розрізнити - може це інфаркт міокарда? Тому нормальні люди знімають такі напади нітрогліцерином.

А комуністи старої закалки гають критичні хвилини, посасивая ментолову заразу.

Цікаво, що інфаркт - протипоказання до Валідолу. (що зовсім не логічно, бо в нормальному світі інфаркт і стенокардію на долікарняному етапі лікують однаково). А як без ЕКГ зрозуміти, що це не інфаркт??

Коротше, Валідол, буквально, - смертельно небезпечна пустишка.

Відтак, давайте домовимось - якшо у вас в домі є "сєрдєчнік", стрімглав викидайте з аптєчкі Валідол. Шоб не було спокуси. Бо ніхто не знає, скільки чемних бабусь і дідусів знайшли останній притулок у солодких обіймах мєнтолового бєса.

Amen.