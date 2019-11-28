Приклад Першої Леді (яка прищепилася від дифтерії ) виявився по-хорошому заразливим! Прищепився аж прем'єр-міністр і навіть оголосив, що вакцинація – це питання колективної безпеки. Більш того, закликав губернаторів звернути увагу, а громадян – вчасно робити щеплення.

Активність перших осіб відразу ж позначилася на моїй пошті – безліч питань про вакцинацію від дифтерії – сподіваюся, що тих, кого на цей раз зацікавить, стане більше.

Отже, топ-10 відповідей на питання про вакцинацію дорослих від дифтерії

Вакцини для дітей і дорослих – різні. У "дорослих" вакцинах доза (кількість речовини, що має викликати імунітет) менше – як правило, в два рази. Ними прищеплюють не тільки дорослих, а й дітей "не зовсім раннього віку" – деякі вакцини, наприклад АДС-М, застосовують для імунізації людей старше 7 років, інші, наприклад "Бустрікс", – старше 4 років. Буква "М" в назві вакцини АДС-М якраз і вказує на те, що в ній міститься зменшена доза. А ще можливі такі написання: "DT" – вакцина від дифтерії і правця, "Td" – маленька буква "d" в назві означає в два рази зменшену дозу. Вакцини для дорослих "тільки від дифтерії" на практиці не застосовуються. Реально використовуються або дифтерія + правець (DT), або дифтерія + правець + кашлюк (DTP). Як треба прищеплювати дорослих від дифтерії за правилами? Ось так: починають в дитинстві – 3 дози в перший рік життя, по 1 дозі в 1,5 року, 6 і 16 років. Потім кожні 10 років – в 26, 36, 46 і т. д. Вчені всього світу продовжують сперечатися, і предмет спору виглядає так: "кожні 10 років треба робити щеплення від дифтерії і правця або все-таки кожні 10 років треба робити щеплення від дифтерії, правця та кашлюку?". Питання про доцільність вакцинації від дифтерії раз в 10 років не стоїть в принципі – треба, треба однозначно! Порада: якщо у вас є можливість купити вакцину для дорослих з кашлюковим компонентом – наполегливо рекомендую зробити щеплення і від кашлюку, особливо якщо в найближчі роки ви плануєте заводити дітей. Вакцини для профілактики кашлюку бувають цільноклітинні і додатково очищені, т. з. "ацелюлярні". Після віку 7 років рекомендується застосовувати тільки ацелюлярні вакцини. Про літери: "DTР" – вакцина від дифтерії, правця та кашлюку; "DTаР" – вакцина від дифтерії, правця та кашлюку, але кашлюк ацелюлярний; "Tdap" – вакцина для дорослих від дифтерії, правця та кашлюку, кашлюк ацелюлярний, зменшена доза кашлюку та дифтерії – оптимальний варіант, рекомендований читачам старше 7 років (з того, що є на ринку, цьому поєднанню букв відповідають "Boostrix" і "Adacel"). Питання: "Що робити, якщо правильно щеплені в дитинстві, але пропустили необхідні вакцинації (в 26, 36, 46 і т.д.)?" Відповідь: отримати 1 дозу вакцини незалежно від того, 36 вам або 56 років. Питання: "Що робити, якщо в дитинстві не прищеплювалися, або щеплені неправильно, або не знаємо – щеплені чи ні?" Відповідь: отримати три дози – спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя. Додаткова вакцинація від кашлюку, дифтерії та правця обов'язкова для вагітних. Тобто питання не в тому, "чи можна вагітним"! Саме вагітним потрібно в першу чергу! Комбінована вакцина (дифтерія + правець + кашлюк – Tdap) вводиться одноразово при кожній вагітності у 2-му чи 3-му триместрі (оптимально – на терміні 26-37 тижнів). У будь-якому випадку вакцинацію слід завершити не менше ніж за 2 тижні до передбачуваної дати пологів.

Вакцинація дорослих від дифтерії Ілюстрація

Зверніть увагу!

При будь-яких сумнівах (щеплені чи ні, мама дійсно прищеплювала або довідку купила, є імунітет чи ні) ви маєте можливість зробити аналіз, який відповість на питання – є у вас імунітет до дифтерії і чи немає. Аналіз називається: "антитіла IgG до дифтерійного анатоксину".

Якщо результат <0,1 МО / мл – захисту немає, терміново вакцинуйтеся.

Якщо результат 0,1-0,9 МО / мл – захист є, але слабенький. Вакцинуйтеся!

Якщо результат> 1,0 МО / мл – можете спати спокійно, ви захищені!

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