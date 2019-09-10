Вагітній зупинили серце: в Україні провели унікальну операцію

У Вінниці хірурги з інституту Амосова провели унікальну операцію вагітній. Вони на 57 хвилин зупинили серце жінки, яка перебувала на 26 тижні вагітності.
Справа в тому, що у пацієнтки відірвався тромб легеневої артерії, передає ТСН. Ситуація виявилася критичною, адже жінку не можна було транспортувати до Києва.
Операція тривала близько шести годин, над нею працювали 14 фахівців одночасно.
"У вагітної пацієнтки було зупинено серце. Складність полягала в тому, щоб зберегти дитину. Серце було зупинено 57 хвилин. Коли прибрали тромби, запустили серце. На цей момент працював апарат штучного дихання", – розповів директор інституту Амосова Василь Лазоришинець.
Складна операція пройшла успішно. Пацієнтку відправили додому, вона готується народити доньку.
В Україні провели унікальну операцію вагітної
tumix.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі провели унікальну операцію дитині.
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