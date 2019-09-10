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Вагітній зупинили серце: в Україні провели унікальну операцію

2.7т Читати матеріал російською

У Вінниці хірурги з інституту Амосова провели унікальну операцію вагітній. Вони на 57 хвилин зупинили серце жінки, яка перебувала на 26 тижні вагітності.

Справа в тому, що у пацієнтки відірвався тромб легеневої артерії, передає ТСН. Ситуація виявилася критичною, адже жінку не можна було транспортувати до Києва.

Операція тривала близько шести годин, над нею працювали 14 фахівців одночасно.

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"У вагітної пацієнтки було зупинено серце. Складність полягала в тому, щоб зберегти дитину. Серце було зупинено 57 хвилин. Коли прибрали тромби, запустили серце. На цей момент працював апарат штучного дихання", – розповів директор інституту Амосова Василь Лазоришинець.

Складна операція пройшла успішно. Пацієнтку відправили додому, вона готується народити доньку.

В Україні провели унікальну операцію вагітної

В Україні провели унікальну операцію вагітної

tumix.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі провели унікальну операцію дитині.

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Україна Вінниця
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