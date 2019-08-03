В Україну знову повернулася смертельна інфекція: рятівної сироватки немає

На Хмельниччині 21-річна аптекарка захворіла на дифтерію. Це перший випадок в місті за останні десять років.

За словами медиків, її стан середньої тяжкості, так як вона була щеплена. Однак, занепокоєння викликає інше, рятівної сироватки проти недуги, який надовго зник з України, ні в одній області зараз немає, передає ТСН.

Лікарі при цьому нагадують, що дорослим вакцинуватися від дифтерії потрібно кожні десять років.

Новини В Україні через смерть дитини заборонили вакцину від дифтерії

Після того, як всі дізналися про дифтерію у аптекарки, містяни тут же кинулися в поліклініки робити щеплення.

Вакцини досить, а от з сироваткою ситуація вельми заплутана. Раніше в Міністерстві охорони здоров'я запевняли – вона є в Україні.

"У кожну область було поставлено не менше 10 флаконів цієї сироватки. Її зараз достатньо", – сказав генеральний директор ГУ "Центр громадського здоров'я" МОЗ України Володимир Курпіта.

Зараз же в міністерстві коментувати ситуацію виявилися не готові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в наступному році Україна може накрити епідемія дифтерії. Такий прогноз дають фахівці. Постраждати від цієї страшної хвороби можуть десятки тисяч осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram