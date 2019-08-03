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/ Хвороби і лікування

В Україну знову повернулася смертельна інфекція: рятівної сироватки немає

1.6т Читати матеріал російською

На Хмельниччині 21-річна аптекарка захворіла на дифтерію. Це перший випадок в місті за останні десять років.

За словами медиків, її стан середньої тяжкості, так як вона була щеплена. Однак, занепокоєння викликає інше, рятівної сироватки проти недуги, який надовго зник з України, ні в одній області зараз немає, передає ТСН.

Лікарі при цьому нагадують, що дорослим вакцинуватися від дифтерії потрібно кожні десять років.

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В Україну знову повернулася смертельна інфекція: рятівної сироватки немає

Після того, як всі дізналися про дифтерію у аптекарки, містяни тут же кинулися в поліклініки робити щеплення.

Вакцини досить, а от з сироваткою ситуація вельми заплутана. Раніше в Міністерстві охорони здоров'я запевняли – вона є в Україні.

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"У кожну область було поставлено не менше 10 флаконів цієї сироватки. Її зараз достатньо", – сказав генеральний директор ГУ "Центр громадського здоров'я" МОЗ України Володимир Курпіта.

Зараз же в міністерстві коментувати ситуацію виявилися не готові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в наступному році Україна може накрити епідемія дифтерії. Такий прогноз дають фахівці. Постраждати від цієї страшної хвороби можуть десятки тисяч осіб.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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