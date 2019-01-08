Нова афера: у українських пенсіонерів виманюють останні гроші

В Україні літніх людей тепер обдурюють за допомогою "диво-ліків". Пенсіонерам телефонують шахраї і розповідають, що вони включені в якусь державну програму оздоровлення.

Щоправда, треба заплатити "невеличкий" податок. В результаті з українців починають вимагати кілька тисяч гривень. Подробиці — у матеріалі OBOZREVATEL.

Відвезуть до санаторію за 8 тисяч гривень

Онучка 80-річної пенсіонерки з Львівської області Оксана Винниченко розповіла OBOZREVATEL, як намагалися розвести її бабусю.

"Подзвонив їй молодик. І каже, мовляв, ви включені в державну оздоровчу програму. На вас вже виділено 85 тисяч гривень. На ці гроші вам надаватимуть ліки і путівку в санаторій. Бабуся спочатку зраділа, давай розпитувати, куди ж її повезуть відпочивати. Хлопець каже — або у Миргород, або у Хмільник, будете пити водичку. Тільки треба заплатити невеликий податок до бюджету за путівку, сума 12 тисяч гривень", — зазначила Оксана.

За її словами, тут бабуся злякалася, адже таких грошей у неї не було.

"Каже, не треба мене нікуди возити, викресліть мене зі списку. "Ні, — каже молодик, — гроші на вас уже витрачені. Але оскільки ви отримуєте пільги, дитина війни, то вам належить знижка. Так що платити доведеться 8 тисяч гривень". Тут бабуся здогадалася, і каже, що порадиться з онукою, і відключила телефон", — наголосила Оксана.

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Коли Оксана сама набрала номер шахраїв, то "продавець здоров'я" назвався Анатолієм, нібито фахівцем соціальної програми від уряду.

"За його словами, наша бабуся вже колись купувала таблетки для зору у них. Тому вони вирішили включити її в якусь програму з оздоровлення. Він почав мене переконувати, що гроші на бабусю вже виділені, тому їй не відкрутитися, доведеться платити податок, вони можуть як утішний приз привезти ще парочку коробочок непотрібних таблеток. І тільки коли я пригрозила поліцією, продавець відстав. Щоправда, він через пару днів ще намагався зателефонувати бабусі. Але та, почувши його голос, кричала, "Оксаночко, онучко, знову цей паразит дзвонить!". І він кидав трубку", — згадує дівчина.

Попросили гроші і баночку з сечею

Багато літніх людей вірять у диво-пігулки і не перестають їх купувати.

"Моя літня мама виявила в поштовій скриньці рекламу. Така собі газетка на 4 сторінки, на поганому папері. Вона вичитала там про диво-краплі від катаракти. Подзвонила, їй там навішали локшини на вуха. Але головне, попередили не говорити родичам, бо ліки дорогі і вони не захочуть, щоб ви витрачали гроші. А ще сказали, коли прийде кур'єр, обов'язково передати йому сечу в баночці для аналізу. Мовляв, вони безкоштовно зроблять аналіз і розкажуть, що ще вам треба купити", — розповіла OBOZREVATEL Вікторія Сивоконь з Київської області.

Її мама віддала 3 тисячі гривень за три пляшечки і баночку з сечею.

"Крапала ці краплі в очі місяць. Ефекту ніякого. Тоді їй знову подзвонили ті цілителі і сказали, що у неї все погано, тому їй треба ще взяти у них в оренду якийсь прилад для моніторингу здоров'я. Носити його на собі і раз на тиждень їм повідомляти дані. Оренда апарату коштує 4 тисячі на місяць. Тоді мама звернулася до нас, щоб взяти у борг грошей. Довго не говорила навіщо. Коли я з'ясувала, то була в шоці. Вмовила її не брати апарат і не крапати краплі місяць і подивитися, чи буде погіршення. Тільки так вдалося її переконати", — зазначила Вікторія.

Щоправда, на форумах українці розповідають, що не всім вдалося легко позбутися таких продавців. Комусь таблетки для суглобів коштували 10 тисяч гривень, до того ж люди страждали на підвищений тиск. Хтось намагався вилікувати діабет за допомогою непотрібних БАДів.

Як захиститися

У поліції підтверджують, що українці часто скаржаться на те, що їм продають за величезні гроші непотрібні добавки під виглядом ліків від хвороб.

"Люди звертаються на номер 102 і скаржаться, що їм продають такі ліки. Причому в аптеках нічого подібного немає. Хоча заяви пишуть рідко", — пояснив OBOZREVATEL спікер поліції Київської області Микола Жукович.

А ось керівник прес-служби ГУ Нацполіції Тернопільській області Сергій Крепа каже, що їм вдалося довести до суду справу про таких шахраїв.

"У нас була велика справа щодо БАДів. Тоді постраждало понад 150 осіб, вони написали заяви. Людям під виглядом ліків від хвороб суглобів пропонували дуже дорогі БАДи, а насправді там була суміш борошна і крейди. Справу довели до суду, обвинувачених було вісім осіб", — повідомив нам Крепа.

Він радить потерпілим все ж писати заяви на шахраїв.

"Подібні справи йдуть за статтею "шахрайство". І суд звертає увагу на масовість під час винесення вироку. Тоді домогтися реальних термінів вдалося саме завдяки великій кількості постраждалих", — підсумував Крепа.