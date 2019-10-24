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Вперше з 2017 року: в Україні зафіксували спалах ще однієї небезпечної хвороби

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У Волинській області зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook. З'ясувалося, що батьки дитини навмисне відмовилися від щеплень.

При цьому в Україні останні випадки хвороби фіксували в 2015 та 2017 роках. Заразитися на поліомієліт можуть як дорослі, так і діти, проте більше ризиків у нещеплених дітей до 7 років.

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МОЗ підкреслив, що єдиний шлях убезпечити себе і своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.

"Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного, для збільшення резистентності організму до хвороби", – сказано в повідомленні.

Найнижчими показники вакцинації, як розповіли в міністерстві, залишаються в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Волинській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Ілюстрація. Щеплення

Ілюстрація. Щеплення

Daily Mail

Джерелом хвороби може стати людина, яка хворіє або переносить вірус безсимптомно. Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.

Симптоми поліомієліту

Відзначимо, в більшості випадків хвороба спочатку протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу.

Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 днів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в ліцеї №303 Києва на Позняках у 9-річного хлопчика виявили дифтерію, спалах якої зафіксовано в Україні в останні дні.

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Теми
здоров'я вакцинація Вакцинація в Україні
Місце
Україна Луцьк
Теги
щеплення Міністерство охорони здоров'я хвороба
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