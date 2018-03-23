В Україні заборонили популярний препарат для МРТ

Відтепер, вирушаючи на МРТ з контрастом, потрібно бути обережніше. В Україні потрапив під заборону черговий популярний препарат - гадолінійвмісна контрастна речовина, яка застосовується для більш інформативної діагностики.

"Заборонити застосування на території України ... гадолінійвмісних контрастних засобів шляхом припинення дії їхніх реєстраційних посвідчень", - сказано в наказі МОЗ.

Винятком для використання медикаменту залишаються тільки випадки, коли діагностична інформація є важливою, і проведення МРТ діагностики без контрастного посилення є неінформативним.

Лікар Віктор Литвиненко зазначає, що в Україні використовуються йодовмісні і гадолінійвмісні контрастні речовини для МРТ-діагностики. Другі мають менше побічних ефектів. Однак їх застосування визнали потенційно небезпечним.

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Можливі побічні явища і застереження:

Металевий присмак у роті, головний біль, нудота і шкірні реакції;

Алергічні реакції;

Під час лактації контрастну речовину для МРТ можна використовувати тільки в разі гострої необхідності. Якщо застосування уникнути не можна, годування дитини потрібно припинити мінімум на добу;

Необхідно обережно використовувати контрастну речовину для МРТ у пацієнтів з порушенням функції нирок, рекомендується проводити МРТ-обстеження із застосуванням гадолінійвмісної контрастної речовини тільки після ретельного аналізу співвідношення передбачуваної користі і можливого ризику і побічних ефектів. Необхідно розглянути варіант застосування альтернативної візуалізації.

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