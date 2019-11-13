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/ Хвороби і лікування

В Україні заборонили популярний антибіотик

3.4т
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В Україні заборонили популярний антибіотик "Аугментин", а саме його серію №868719 і №868720 виробництва ТОВ "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна".

Таке рішення ухвалила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Відкликати препарат попросив сам виробник.

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Розпорядження стосується таблеток, вкритих оболонкою, 500 мг/125 мг, по 7 таблеток в упаковці (кожен блістер разом із вологозахисними гранулами-саше в пакеті з алюмінієвої фольги) по 2 блістери в пакетах у картонній упаковці.

Також під заборону потрапив лікарський засіб "Адцетріс", який необхідний для приготування інфузій виробництва "БСП Фармасьютикалз С.П.А.", Італія.

В Україні заборонили популярний антибіотик

В Україні заборонили популярний антибіотик
В Україні заборонили популярний антибіотик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського препарату від кашлю Флавамед у вигляді сиропу.

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Україна
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